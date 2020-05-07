07 Mayıs 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları

Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da birçok değişiklik gerçekleşti. Yeni özellikler de test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda Twitter'da birçok yeniliği görebiliriz. Bununla birlikte Twitter'ı daha etkin bir şekilde kullanmak için hangi özelliklere sahip olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Sizler için Twitter deneyiminizi bir ileri adıma taşıyabilecek bu özellikleri listeledik.