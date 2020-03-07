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07 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

07 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete atama Kararları 31061 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

07 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
07 Mart 2020 Cumartesi 00:28

07 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

07 Mart 2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
–– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/26)
–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6)
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 9227, 9230-1, 9230-2 ve 9230-3 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07 MART 2020 Tarihli ve 31061 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #6 mart resmi gazete #resmi gazete
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