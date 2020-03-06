06 Mart 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları

06 Mart 2020 Cuma TC Resmi Gazete atama Kararları 31059 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
05 Mart 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları
06 Mart 2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2255)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2256)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2257)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2258)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2259)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2260)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2261)
–– 2019 Ortadoğu’da Barış Konulu Uluslararası Medya Seminerine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2262)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2263)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2264)
–– Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2265)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2266)
CUMHURBAŞKANI KARARI
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101)
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
İLÂN BÖLÜMÜ
06 MART 2020 Tarihli ve 31060 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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