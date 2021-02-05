05 Şubat Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

Askerlik uzayacak mı? askerli 12 aya mı çıkacak? Askerlik ne zaman uzayacak? Askerlik 18 aya uzayacak mı? Askerlik uzayacağını kim söyledi? Son dakika 6 ay olan askerliğin 12-18 aya uzayacağına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Askerliğin uzayacağına dair çıkan haberlerle ilgili güvenlik kaynaklarından son dakika bilgisine ulaşıldı.