05 Haziran 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen oturuma CHP'li vekiller Türk bayraklı ve Atatürk imzalı kırmızı maskeler ile gelmişti. CHP'li vekillerin daha sonra bu maskeleri çöpe attıkları ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" ifadeleri ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Tüm CHP milletvekilleri ‘Nefes alamıyoruz kardeşim’ diyerek çıkartıp attı." sözlerini doğruladı.