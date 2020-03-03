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03 Mart 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

03 Mart 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları 31057 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

03 Mart 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları
03 Mart 2020 Salı 20:07

03 Mart 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2181)
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Okan Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03 MART 2020 Tarihli ve 31057 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #03 Mart 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları
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