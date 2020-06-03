03 Haziran 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

WhatsApp corona virüs salgınında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Bu dönemde WhatsApp gelişmeye devam etti. Grup görüşmesinde 4 kişilik grup görüşmesi 8 kişiye çıktı ve kullanımı daha kolay hale getirildi. Bununla birlikte aynı anda 50 kişinin görüşme yapabildiği Facebook Messenger Rooms özelliği WhatsApp betada test edilmeye başlandı. Uygulama sadece bu yeni özelliklerle sınırlı değil. Rapor edilenlere göre test aşamasında olan başka yenilikler de var. Şimdi ise WhatsApp'la ilgili kullanıcıları sevindirecek bir gelişme ortaya çıktı. Yıllardır kullanıcıların en büyük dertlerinden olan bir sorun ortadan kalkıyor. İşte konu hakkındaki detaylar...