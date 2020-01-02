02 Ocak 2020 Perşembe Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 30996 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
02 Ocak 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları
02 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi İçin Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 95.345.384 Avro Tutarlı Finansman Anlaşması ile Finansman Anlaşmasına İlişkin Ayrı Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1966)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1967)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1968)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Akyel-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Mersin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1970)
–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Parmakören KÖK-Seyitömer KÖK Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1971)
–– Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Oğuzeli-Ekinveren Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1972)
–– Karakurt Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1973)
–– Elazığ İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Hamzabey Barajı 1. Etap Enerji Nakil Hattı ile Hamzabey Barajı 2. Etap Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1974)
–– İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’nin Yeniden İhyası Amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1975)
–– Akkuş Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Ordu İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1976)
–– Kıvanç-2 Güneş Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Mersin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1977)
–– Kayabaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Kınalıtaş Mahallesinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1978)
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
02 Ocak 2020 Tarihli ve 30996 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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