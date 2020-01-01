01 Ocak 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

01 Ocak 2020 Çarşamba Tarihli TC Resmi Gazete Kararları 30995 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
01 Ocak 2020 Çarşamba Tarihli TC Resmi Gazete Kararları
01 Ocak 2020 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete yayımlanmadı. İşte detaylar..
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
"Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)"
uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler