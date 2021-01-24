Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri (GÜNCEL) 2021

Ülkemizde önceki parlementer sistemde seçimlerde en çok oy olan hükümeti kumak için gerekliğ milletvekili sayısına ulaşan partinin genel başkanı Başbakan konumunda olurken bakanları ise başbakan millet vekillerinden seçiyordu. Yeni başkanlık sisteminde ise Ülkedeki seçimlerin ardından yüzde 51 lik çoğunluğu yakalayan parti lideri Cumhurbaşkanı oluyor ve Başkan bakanlar kurulunu Dışardan milletvekili olmayan isimlerden atayabiliyor. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte Bürokratik hantallığın ortadan kaldırılması için bakanlıkların sayısı azaltılacak.

Bakanlar Kurulu ve Bakanların Tam Olarak Sorumluluları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyetinin bakanlar Kurulu ülkede çok kritik kararların alınmasını Ülkede ki hemen hemen herşeyin işleyişini sağlayan, çeşitli işlerde görev ve yetki alanı olan bakanlardan oluşan bir organdır. Görev paylaşımı yapılması örneğin sağlık alanındaki işleyişin sağlık bakanı, eğitim alanındaki işleyişin Milli eğitim bakanı gibi ülkeyi ilgilndiren bütün bir sistemin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Her bakanlık kendi görev alanı dahilinde faaliyet yürütmekle birlikte toplu şekilde bütün çeşitli işlerden sorumlu bakanların bir kurul çatısı altında verdikleri ortak kararlar da vardır. Bakanlar Kurulu’ nun ülkemizde adlandırılan nitelendirilen bir diğer adı da kabinedir. bakanlar kurulu Siyasal, kolektif, cezai ve hukuki manada bir çok sistemin işlemesinde sorumluluklara sahiptir. Peki Bakanlar Kurulu’ nun yerine getirdiği bu görevler nelerdir?

Bakanlar Kurulunu Görev Alanı

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu idare merkezi ile yasama organı olan meclis arasında köprü görevi görmektedir. Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

Ülkedeki genel siyaseti kontrol altında tutmak

Gerekli gördüğü durumlarda OHAL kararı verebilmek

kararı verebilmek Bütçe ve kesin hesap ile ilgili yasa tasarıları hazırlamak

Yasa tasarısı hazırlamak

Nizamname çıkarmak

çıkarmak Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi

Cumhurbaşkanının başkanlığı ile toplanacak Bakanlar Kurulunda sıkı yönetim ilan edebilme yetkisi

ilan edebilme yetkisi Ülkede milli anlamda güvenliği tesis etmek

Türk Silahlı Kuvvetlerini ülke savunmasına hazırlamak gibi görevleri vardır.