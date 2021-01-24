KOSGEB Solucan Gübresi Üretimi Desteği Nasıl Alınır?

Herkesin bildiği gibi Kosgeb hibe desteklerini mutlaka girişimci sertifikası alma şartı ile hazırlanan proje karşılığında veriyor. Girişimcilere sağlanan hibe destekleri nasıl alınıyorsa Solucan üretim tesisi açılışın için de aynı şartları yerine getirmeleri talep ediyor. Solucan gübre üretiminde kosgeb desteğine başvuru yapmak için hemen yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Kosgeb Uygulamalı girişimcilik eğitimine başlayıp buradan girişimci sertifikası alarak, şirket kurup solucan üretim tesisi için proje hazırlayarak kosgeb desteklerinden yararlanabilmek mümkün.

Bu destekler öncelikle İşletme kuruluş desteği adı altında 2000 lira olarak sorgusuz sualsiz verdiği destektir. Ardından makine tesisat desteği olarak maksimum 18 bin lira olarak verdiği makine desteği veriliyor. Örneğin 10 bin lira + KDV tutarında üretim havuzu var. Bu üretim havuzunun % 60′ ını girişimciye belirli bir süreçte geri ödemesini yapıyor. Bu 10 bin liralık üretim havuzu için 3 farklı yerden fiyat teklifi olarak proforma fatura alınıyor. Bu fiyat teklifi olarak alınan proforma faturaları Kosgeb’ e sunarak bunlar arasında fiyat olarak en uygun olanını seçerek onaylıyor. Girişimcilerde giderek kendi şirket hesaplarından üretim havuzu olarak makineyi aldıkları şirketlerin hesabına havale yapılmak suretiyle ödemesi yapılıyor. Ödeme yapıldığına dair fatura ve dekont ile Kosgeb ‘e giderek yetkililer makinenin kontrolünü yaptıktan sonra onay vermeleri halinde birkaç ay içinde % 60’ ını iade ediyor. 10 bin liralık üretim havuzunun 6 bin lirası bu şekilde alınmış olur. Bunun gibi diğer makinelerde de aynı yöntemi uygulayarak geri ödemeler alınabilmektedir.

Örneğin elek makinesi, havuz, ısıl işlem makinesi, tartı gibi birçok makine tesisatta maksimum 18 bin lira olarak Makine ekipman desteği veriliyor.

Solucan gübresi üretimi

Şu detaya da değinmek gerekirse, örneğin 18 bin liraya kadar deniyor. Bu liraya kadar demesinin sebebi yukarıda da örnek verdiğimiz gibi 10 bin liralık makinenin 6 bin lirası olarak verilmesidir. Yani Kosgeb KDV hariç bedelin % 60 desteklendiği için bu söylem kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken detay verilen hibe kısmıyla 6 bin lira tutarında 3 adet makine alımına denk geliyor olmasıdır. 30 bin liralık yatırım yapıldığını düşündüğümüzde KDV hariç 30 bin liralık bir yatırımın 18 bin lirasını girişimciye hibe olarak geri ödemesini yapmaktadır.

KOSGEB İşletme Giderleri Desteği

Solucan Gübresi Üretimine KOSGEB Kredi Desteği olarak İşletme kuruluş, makine ekipman desteğinin yanında İşletme giderleri desteği olarak 30 bin liraya kadar destek vermektedir.

İşletme giderleri desteği 30 bin liralık kısım olanıdır yani içerisinde de işletme için kira giderleri ve işçi giderleri vardır. 30 bin liralık verilen işletme giderleri içerisindeki kira ve işçi vergiler hariç giderlerinin % 60′ ı 24 ay boyunca desteklenir. Kosgeb 50 bin lira hibe veriyor bu hibenin 50 bin lirasının tamamıyla makine alınacak gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece 18 bin liraya kadar olan kısım ile tesis için gerekli olan makine ekipman ve tesisat alınabilmektedir. Geriye kalan tutarları ile kira, işçi ve şirket kurulum giderleri karşılanmaktadır.

Kosgeb bu hibe desteğinin yanında bir de sabit yatırım desteği olarak 100 bin lira tutarında destek vermektedir. 100 bin liralık sabit yatırım desteği geri ödemeli olarak aynı şekilde işlemleri uygulayıp geri ödemeli olarak kredi alınabilmektedir. 100 bin lira taksitli geri ödemeli makine alımı yapılabilir. Bu şekilde Kosgeb Solucan Gübresi Üretimine KOSGEB Kredi Desteği olarak 150 bin lira tutarında destek vermektedir. Bu desteğin 50 bin lirası geri ödemesiz hibe olarak 100 bin lirası da geri ödemeli kredi olarak verilmektedir. Kısacası hiçbir şekilde girişimciler kendi sermayelerini kullanmadan Kosgeb desteğinden yararlanamazlar Öncelikle sermayelerinden bir yatırım yaparak sonrasında faturaları dekontlarıyla birlikte Kosgeb’ e başvurup bu giderlerin geri ödemelerini alabilirler. Devlet destekli yapılacak işler hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Solucan Gübresi Üretimi Desteğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şöyle bir ayrıntı daha var; Makineleri şirket kurulumundan sonra alınması gerekiyor. Şirketin kurulumundan sonra alınan makineler için Kosgeb herhangi bir destek vermemektedir. Kosgeb’ in projeden önceden alınmış makinelere desteği vardır yine buradaki ayrıntı da şirket kurulumundan sonra alımların yapılmış olması gerekiyor. 2 yılı geçmediği sürece 2 yıldan eski olmadığı sürece faturası ve dekontları duran makinelere Kosgeb destek vermektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse öncelikle girişimcilik sertifikasının alınması gerekiyor. Arkasından şirketimizi kuruyoruz, projemizi hazırlıyoruz, proje hazırlanırken sözel kısımlar var bunları dolduruyoruz, proforma faturaları mali kısımları dolduruyoruz, kurula sunuyoruz. kurul kabul ediyor, bundan sonra geri ödeme ve makine alım süreci başlıyor. Kurulun kabul ettiği makinelerin alımını yaptığınız için destek kesindir.

Kosgeb tarafından verilen desteklerin yanı sıra üreticilerimiz bazı konularda desteklenmektedir. Hayvansal üretim konularında belirlenen oranlarda destek veren kurumlardan bi tanesi de TKDK’ dır. TKDK tarafından destek verilen sektörler arasında ne yazık ki solucan gübresi üretimi bulunmamaktadır. Ayrıca bankalardan alacağınız krediler yardımı ile solucan gübresi üretimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.