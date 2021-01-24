İşkur Kosgeb Kredisi Nasıl Alınır? 2021 Başvuru nasıl yapılır resimli anlatım

İŞKUR yeni girişimci sertifikası sahibi olanlara onaylı projelerine istinaden 44 bin TL kadar hibe olanakları sağlamaktadır. Yine aynı şekilde KOSGEB de 60.000 bin TL den başlayıp 370.000 TL kadar girişimcilere hibe kredisi vermektedir. Bu her iki kurum tarafından verilen desteklerin alınmasının tek bir şartı vardır. O da ”Girişimcilik Sertifikası” alınmasıdır. Bu belge ve her iki kurum tarafından verilen bu destekler peki nasıl alınır?

İŞ-KUR Genç Girişimci Hibe Desteği Nasıl Alınır ?

İŞ-KUR 44 bin TL İŞKUR Eski hükümlü hibe desteği müjdesi sizlere vermiştik. Şimdi ise genç işsiz girişimcilere kendi iş yerlerine kurmak için kurum aracılığı ile verilen HİBE imkanlarından bahsetmek istiyorum. Aslına bakılır ise yeni kuracağınız işetme için hibe olanaklarını KOSGEB karşılamaktadır. İŞKUR’ un vazifesi ise kendine kayıtlı olan girişimci ruhuna sahip işsiz bireylerin işlerini kolaylaştırmak adına yardımcı olmasıdır. Peki, İŞKUR bu gaye ile sizlere ne gibi bir faydası bulunmaktadır.?

Ülkemizde yeni bir işletme kuracak iseniz bunun için en iyi desteği KOSGEB üzerinden alabilirsiniz. KOSGEB oluşturmuş olduğu hibe programı için ilk şart olarak katılımcının ” Girişimcilik Sertifikası ” almasını talep etmektedir. Bu belgenin alınması için başta İŞ-KUR olmak üzere bir çok iş birliği kurum ile protokol imzalamış ve eğitim desteği sağlamaktadır. İşte tam da burada şayet işsiz ve İŞ-KUR kaydınız bulunuyor ise bu eğitimleri sizlere ücretsiz olarak İŞ-KUR vermektedir. Ayrıca, bu eğitimleri almak için efor sarf eden girişimci gençlere de günlük olarak yevmiye verilmektedir. Girişimcilik Sertifikanızı aldıktan sonra ise aşağıda sizler için paylaşmış olduğum ” Geleneksel Girişimcilik Desteği ” yada ” İleri Girişimcilik Destek Programı ” dan yararlana bilmektesiniz.

KOSGEB Hibe Desteği Nasıl Nasıl Alınır ?

İŞ-KUR ile KOSGEB tarafından verilen destek programı aynıdır. Başvuru şartları dahi aynıdır. Bu neden ile KOSGEB hibe desteği alacaklar da mutlak suret ile ”Girişimcilik Sertifikası” almak zorundalar. Artık yeni girişimciler çok şanslı. Bunun nedeni özellik ile girişimcilik sertifikası alımlarında kendini göstermektedir. Zamanında sıra ve eğitim tarihlerinin açılmasını bekleme devri bitti. ”Uzaktan Eğitim” sistemi ile hiç sıra beklemeden girişimcilik sertifikasını alabiliyorsunuz. Ama, 01.01.2022 tarihine kadar geçerli olan ”Örgün Eğitim” ile dersliklerde isterseniz hala eğitim alma şansınız bulunmaktadır. Ben dersleri sınıf ortamında almak istiyorum diyorsanız, o zaman ister İŞKUR ister ise herhangi bir kurum tarafından düzenlenecek olan eğitimlere ” Örgün Olarak ” e-Devlet üzerinden bahsetmiş olduğumuz gibi alabilirsiniz.!

Örgün Eğitim İle İŞKUR – KOSGEB Belgesi Nasıl Alınır?

Hem İŞKUR ‘lular hemde diğer tüm genç girişimcilerin alması şart olan girişimcilik eğitimleri halen ” ÖRGÜN ” olarak verilmektedir. Örgün eğitim başvuru yapa bilmeniz için PTT şubelerinden alacağınız bir e-Devlet şifresi olması gerekmektedir. Daha sonra ise şu adımları sıra ile İŞ-KUR genç girişimciler dahi uygulaması gerekmektedir.

Şifreniz ile direk https://www.turkiye.gov.tr/iletisim-secenekleri adresine girerek mail adresinizi onaylatınız. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste adresine girerek ” İL FİLTRESİ ” kısmından katılım göstermek ili seçiniz. Daha sonra ise ilin yanındaki butonuna tıklayarak açılan sayfadaki başvuru formunu doldurunuz. Sizleri en kısa sürede ilgili kurum telefon ile arayacak ve eğitim tarihleri hakkında detaylı bilgilendirme verecektir.

Not: ” İl Fitresi ” sonrasında açılan eğitim ” AÇIKLAMA ” kısmında aşağıdaki altını çizdiğimiz gibi ” İş Birliği Yapılacak Kurum ” ibaresi karşısında ” Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ” yazıyor ise bu eğitimlere sadece İŞ-KUR kayıtlıların başvuru yapa bileceğini lütfen unutmayınız.

Şimdi ” Örgün Eğitim ” üzerinden ” Girişimcilik Sertifikası ” nasıl alındığını hep birlikte gördük. Hadi bir de ” Uzaktan Eğitim ” sitemi ile aynı sertifika nasıl alınır onu öğrenelim.!

İnternet Üzerinden Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır ?

Aslında ben dersliklere girmek istemiyor diyor iseniz hiç ” Girişimcilik Eğitimi ” almak için bu kadar efor sarf etmenize gerek yok.! Evinizde, iş yeriniz de hatta metro yada herhangi bir kara / hava veya deniz taşımacılığında dahil bu eğitimleri kolaylık ile alabilirsiniz. 01.01.2019 tarihi itibarı ile ister cep telefonu ister İnternet’e bağlı herhangi bir teknolojik cihazınız ile ” Girişimcilik Eğitimleri ” alabilirsiniz. Üstelik hiç sıra beklemeden anında.! Peki, bu nasıl oluyor.? Ne yapmanız gerekiyor.? İşte izlemeniz gereken temel adımlar.

Öncelik ile yine bir e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-devlet girişi yaptıktan sonra, https://lms.kosgeb.gov.tr adresine giriş yapınız. Sayfayı aşağıya doğru indirin ve ” ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER ” menüsüne geliniz. Daha sonra ” Geleneksel Girişimcilik Eğitimi ” adı altında yer alan ” EĞİTİME BAŞLA ” butonuna basınız. (E-devlet girişi daha önce yapmadı iseniz karşınıza ” GİRİŞİ YAP e-Devlet ” çıkacaktır. Lütfen giriş işlemini yapınız. Giriş yaptığınız taktirde otomatik olarak eğitim videoların olduğu sayfaya yeniden yönlendirileceksiniz. ) ” EĞİTİME BAŞLA ” demeniz ile sizleri tam 10 tane eğitim videosu karşılayacaktır. Sırası ile bütün bu videoları izleyelim. Video sonrasında bizleri karşılayan testleri çözelim. ( Testlerde aldığınız puanlar çok önem arz etmez ) Bütün eğitim videoları izlenip testler çözüldükten sonra karşınıza yine otomatik olarak bir botun çıkacaktır. Bu botun ” Girişimcilik Sertifikası ” oluşturulmasına izin verecektir.

NOT: Aşağıda da detaylı olarak bahsedeceğimiz ” İleri Girişimcilik Destek Programı ” olanaklarından yararlanmak isteyen girişimciler aynı sayda yer alan ” İleri Girişimcilik Eğitimi ” alması zorunludur.

Tebrikler, İnternet üzerinden girişimcilik sertifikanızı artık aldınız. Şimdi hem İŞKUR hemde KOSGEB girişimcileri için oluşturulan destek programına değine biliriz.!

İŞKUR – KOSGEB Destek Programları

Girişimcilik sertifikasını herhangi bir şekilde alan İŞKUR kayıtları ile diğer girişimlerin istifade edecekleri destek programın genel adı ” Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ” dır. Bu ana başlık altında ise yine siz yeni iş yeri kuracak genç girişimciler için iki tane destek programı yer almaktadır. Bunlar;

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı => 60.000 TL hibe İleri Girişimcilik Destek Programı => 370.000 TL hibe

Şayet iş fikriniz KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alıyor ise ” Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ” olanaklarından yararlana bilirsiniz. İş fikriniz eğer ki ” İleri Girişimcilik Sektörleri ” içerisinde yer alıyor ise o zaman ” İleri Girişimcilik Destek Programı ” olanaklarından istifade edebilirsiniz.! Şimdi gelin her iki programında İŞKUR dahil olamak üzere genç girişimcilere sağladığı olanaklara tablo aracılığı ile bakalım.

Gerçek kişi olarak iş yeri kuran bir girişimci 5.000 TL, Ltd, Sermaye şirketi olarak işletme kuran girişimci ise 10.000 TL hibe almaktadır. İşletmesinin 1 ile 12 ayı içerisinde en üst prim gün sayısı olan 1080 yakalayan işletme sahibi 20.000 TL hibe almaktadır. Ayrıca İŞKUR üzerinden başvuru yapan dahil şayet girişimci 30 yaşını aşmamış genç girişimci ise yada engelli, gazi, kadın veya şehit yakını ise o zaman işletmenin ilk senesi dolmasına müteakip fazladan 5.000 lira daha hibe alacaktır.

İlk sene toplamda 30.000 TL hibe alacaksınız. Aynı şekilde 12 ile 24 aylık işletme sürecinizi tamamlar iseniz yine bir 30.000 TL daha hibe alarak toplamda 60.000 TL hibe alırsınız. Şayet ” İleri Girişimci ” özelliklerine sahip bir işletme kurmanız durumunda ise bu kez aşağıdaki tabloda yer alan hibe olanaklarından da yararlana bileceksiniz.

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Destek Başvuruları Peki Nasıl Yapılır?

İŞKUR desteğinden yararlanmak için başvuruları doğrudan İŞKUR üzerinden yapmanız gerekir. Ama, KOSGEB desteği alacaksanız o zaman başvuruları ilk olarak e-Develet üzerinden sağlamanız gerekir. Bu işlem için işletmenizi Türk Ticaret Kanuna göre kurmuş olmanız ve GİB kaydınızı yapmış olmanız şarttır. Aksi taktirde başvuru işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. İşletme kurma ve yasal mevzuat sürecini tamamlayan girişimci şu adımları sağlayarak destek başvurunu tamamlaya bilir.

İlk olarak veri tabanına kayıt olmanız gerekir.

KOBİ Beyannamesi doldurmalısınız.

Yine e-devlet üzerinden Tüm Hizmetler Kategorisi girişi yaparak ”Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” altında yer alan ”Geleneksel Girişimcilik Destek Programı” başvurusunu yapmanız gerekir.

Bu başvuru sonrasında çıktısını aldığınız evrakları İl Müdürlüklere eksiksiz bir şekilde teslim etmelisiniz. Çıktısına aldığınız evraklara istinaden işletmenize ait resmi evrakların fotokopilerini de götürmeyi unutmayın. Eğer varsa engelli yada Gazi veya şehit yakını belgeniz bunu da yine aynı şekilde kuruma elden teslim ediniz. Tüm bu işlemler sonrasında kurum size bir gün tayin eder. O gün geldiğinde hazırladığınız iş planı projesini sunup onaylatarak hibe desteği almaya hak kazana bilirsiniz.