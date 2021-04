Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları..Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları.. Ayrıntılar Haberin Devamındadır… HABERİN DEVAMI.......

Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları.. Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘tan annelere çocuk yardımı ile alakalı açıklama geldi.

Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘tan annelere çocuk yardımı ile alakalı açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı bildirimde annelere oluşturulan yardım hakkında detaylara yer verdi. Memurlar çalıștıkları kurumlara, vatan dıșında yașayanlar ise büyükelçilik ve konsolosluklara bașvurarak ödemesini alabiliyor.Bașvuru, doğumun gerçekleșmesinin ardından alakalı nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylașım Sistemi’nde (KPS) kayıt ișlemi gerçekleştirdikten sonra, Doğum Yardımı bașvuru dilekçesinin kusursuz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından

șahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılıyor. Bakanlıktan annelere yardım açıklaması Aile Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrulusunda oluşturulan bildirimde annelere oluşturulan 1300 TL ‘lik sosyal yardım detayına yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı bildirimde, son 5 senede 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri amacıyla toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin liralık ödeme yapıldığını söyledi. MAYIS 2015 ‘TE BAȘLADI Bakan Selçuk yaptığı bildirimde söz mevzusu programnın 2015 senesinde bașladığını ve o günden bu yana milyonlarca kișiye para yardımı yapıldığını söyledi. 300 , 400 VE 600 TL ÖDEME 2015 senesinde bașlatılan program ile ilk çocuğu doğan anneye 300 TL , ikinci çocuk amacıyla 400 , üçüncü ve ileri her çocuk amacıyla 600 TL ödeme yapılmaya devam edildiğine yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk mevzu ile alakalı șu ifadeleri kullandı: “Uygulamanın bașladığı Mayıs 2015’ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 78 bebeğimiz amacıyla doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 2020’yi amacıylae alan son 4 aylık dönemde oluşturulan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek amacıyla yardım ödemesi gerçekleștirdik. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en mühim unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu amaçla Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genișleterek sürdürüyoruz.”

ȘARTLAR NELERDİR?

Söz mevzusu destek ile alakalı oluşturulan bildirimde

“15.05.2015 tarihinde ve ardından

gerçekleșen canlı doğumları kapsamaktadır”

denildi ve “Yurt içerisinde ve vatan dıșında

15.05.2015 tarihinde ve ardından canlı

doğum gerçekleștiren Türk vatandașları ve

Mavi kart sahipleri” ifadeleri kullanıldı. 15

Mayıs 2015 ‘ten sonra doğan her çocuk amacıyla

bu ödeme vatandașlara yapılmaktadır.

Ödemesini almayı unutan vatandașların da

müracaat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Ödemeler Aile Çalıșma ve Sosyal Hizmetler İl

, İlçe Müdürlükleri doğrulusunda yapılmaktadır.

Ödemeyi alabilmek amacıyla kimlik ile müracaat

yeterlidir. NASIL ALINIR? Proje kapsamında

ilk etapta 3 ilde ikamet eden sigortalı çalıșan

annelere bakıcı desteği sağlanacak. Her

anneye standart olarak 1.300 lira ödeme yapılması planlanıyor. Bașvuru neticeleri ise

ilerleyen tarihte bakanlık doğrulusunda

açıklanacak.

Eğitimli bakıcı tutan annelere verilecek

destek amacıyla bașvuru koșulları da belirlendi.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde

ikamet eden anneler aylık ücret alacak.

Destek alabilmek amacıyla yerine getirilmesi gereken

șartlar bununla da sınırlı kalmıyor. Annenin

1.300 lira bakıcı desteğini alabilmek amacıyla

çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, bekar

anne ise çocuğunun velayetinin üzerinde

olması ve ișverene bağlı bir firmada SGK’ya

her ay 30 gün prim bildirimi yapılması

koșuluyla çalıșılması șartları gerekmektedir.

Bu șartları gerçekleştiren çalıșan anneler ön kayıt

yapacağı bugünden itibaren 0-24 ay

aralığında (24. ay dahil) çocuğunun olması ve

sigortalı çalıșması durumunda bașvuru

yapabilecek. Desteği alan annelerin çocuk

bakımı bölümünde MEB sertifikası almıș

kadınları çalıștırması gerekmektedir.