Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları..Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları.. Ayrıntılar Haberin Devamındadır… HABERİN DEVAMI.......
Bu Sayıda Çocuğu Olanlara Tam 1300 TL Çocuk Parası! İște Bașvuru Șartları.. Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘tan annelere çocuk yardımı ile alakalı açıklama geldi.
Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘tan annelere çocuk yardımı ile alakalı açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı bildirimde annelere oluşturulan yardım hakkında detaylara yer verdi. Memurlar çalıștıkları kurumlara, vatan dıșında yașayanlar ise büyükelçilik ve konsolosluklara bașvurarak ödemesini alabiliyor.Bașvuru, doğumun gerçekleșmesinin ardından alakalı nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylașım Sistemi’nde (KPS) kayıt ișlemi gerçekleştirdikten sonra, Doğum Yardımı bașvuru dilekçesinin kusursuz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından
șahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılıyor. Bakanlıktan annelere yardım açıklaması Aile Çalıșma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrulusunda oluşturulan bildirimde annelere oluşturulan 1300 TL ‘lik sosyal yardım detayına yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı bildirimde, son 5 senede 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri amacıyla toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin liralık ödeme yapıldığını söyledi. MAYIS 2015 ‘TE BAȘLADI Bakan Selçuk yaptığı bildirimde söz mevzusu programnın 2015 senesinde bașladığını ve o günden bu yana milyonlarca kișiye para yardımı yapıldığını söyledi. 300 , 400 VE 600 TL ÖDEME 2015 senesinde bașlatılan program ile ilk çocuğu doğan anneye 300 TL , ikinci çocuk amacıyla 400 , üçüncü ve ileri her çocuk amacıyla 600 TL ödeme yapılmaya devam edildiğine yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk mevzu ile alakalı șu ifadeleri kullandı: “Uygulamanın bașladığı Mayıs 2015’ten Nisan 2020 sonuna kadar olan süreçte 4 milyon 626 bin 243 annemize, yeni doğan 5 milyon 695 bin 78 bebeğimiz amacıyla doğum yardımı ödemesinde bulunduk. Doğum yardımı ödemelerimizin toplam miktarı 2 milyar 399 2020’yi amacıylae alan son 4 aylık dönemde oluşturulan doğum yardımı ödemeleri ise 145 milyon 305 bin 204 lira oldu. Bu dönemde 295 bin 695 annemize 308 bin 72 bebek amacıyla yardım ödemesi gerçekleștirdik. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının en mühim unsuru dinamik nüfus yapısıdır. Bu süreçte, aile yapısının korunması da kritik bir öneme sahip. Bu amaçla Bakanlık olarak annelerimize verdiğimiz doğum desteklerini genișleterek sürdürüyoruz.”
ȘARTLAR NELERDİR?
Söz mevzusu destek ile alakalı oluşturulan bildirimde
“15.05.2015 tarihinde ve ardından
gerçekleșen canlı doğumları kapsamaktadır”
denildi ve “Yurt içerisinde ve vatan dıșında
15.05.2015 tarihinde ve ardından canlı
doğum gerçekleștiren Türk vatandașları ve
Mavi kart sahipleri” ifadeleri kullanıldı. 15
Mayıs 2015 ‘ten sonra doğan her çocuk amacıyla
bu ödeme vatandașlara yapılmaktadır.
Ödemesini almayı unutan vatandașların da
müracaat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Ödemeler Aile Çalıșma ve Sosyal Hizmetler İl
, İlçe Müdürlükleri doğrulusunda yapılmaktadır.
Ödemeyi alabilmek amacıyla kimlik ile müracaat
yeterlidir. NASIL ALINIR? Proje kapsamında
ilk etapta 3 ilde ikamet eden sigortalı çalıșan
annelere bakıcı desteği sağlanacak. Her
anneye standart olarak 1.300 lira ödeme yapılması planlanıyor. Bașvuru neticeleri ise
ilerleyen tarihte bakanlık doğrulusunda
açıklanacak.
Eğitimli bakıcı tutan annelere verilecek
destek amacıyla bașvuru koșulları da belirlendi.
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde
ikamet eden anneler aylık ücret alacak.
Destek alabilmek amacıyla yerine getirilmesi gereken
șartlar bununla da sınırlı kalmıyor. Annenin
1.300 lira bakıcı desteğini alabilmek amacıyla
çocuğuyla aynı evde ikamet etmesi, bekar
anne ise çocuğunun velayetinin üzerinde
olması ve ișverene bağlı bir firmada SGK’ya
her ay 30 gün prim bildirimi yapılması
koșuluyla çalıșılması șartları gerekmektedir.
Bu șartları gerçekleştiren çalıșan anneler ön kayıt
yapacağı bugünden itibaren 0-24 ay
aralığında (24. ay dahil) çocuğunun olması ve
sigortalı çalıșması durumunda bașvuru
yapabilecek. Desteği alan annelerin çocuk
bakımı bölümünde MEB sertifikası almıș
kadınları çalıștırması gerekmektedir.