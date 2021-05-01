Arıcılık Desteklemesi 2021 | Devlet Destekli Yüzde 70 Hibeli Arıcılık Kredisi (7 Yıl Vade)

Peki, bu işe ilk kez adım atmak isteyen girişimciler bu iş için gerekli finansman ihtiyaçlarını nereden karşılayabilir, devlet bu sektöre ne gibi destekler sağlıyor, girişimcilerin izlemesi gereken yol nedir? Artan talebi karşılayabilmek için üreticiler bu alana yatırım yaparken bir yandan da gerekli olan finansman desteklerini nereden karşılamalı? Arıcılık için devletin hibe ve cazip koşullarda kredi desteklerinden yararlanmak isteyenler nereye başvurmalı? İçeriğimizde bu alana yatırım yapmak isteyen girişimciler ve üreticiler için arıcılık sektörüne düşük faizli arıcılık kredisi sunan Ziraat bankasının tüm detaylarına yer verdik.

7 Yıl Vadeli Devlet Destekli Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Resmi Gazete’ de

Ziraat bankası tarafından arıcılık sektörüne düşük faizli krediler sunuluyor. Arıcılık kredisi veren bankalar ve tüm kurumlar tarafından sağlanan destekler hakkında araştırma yapan okurlarımız; 7 yıl vadeli düşük faizli Ziraat bankası kredilerin şartları ve sübvansiyon (faiz indirimi) oranları, arıcılık hibe desteği 2021 ne kadar olacak, 150 kovanlık arıcılık projesi maliyeti, Devlet destekli arıcılık şartlarını, Tarım Kredi Kooperatifi Halkbank, Denizbank arıcılık kredisi, Ziraat Bankası arıcılık kredisi faiz oranlarını, kredi ertelemesi ve Ziraat bankasından arıcılık kredisinin nasıl alınacağını ,arıcılık belgesinin ne işe yaradığına yazımız üzerinden ulaşabilirler.

Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tarım ve hayvancılık sektörlerinde kullandırılmak üzere düşük faizli ve faiz indirimli kredilerin kullandırılmasına ilişkin Tebliğ 30 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Bu yıl yayınlanan Resmi Gazete‘ de ki tebliğde arıcılık sektörü ayrı olarak kategori altına alınmış ve kullandırılacak kredinin üst limiti ve sübvansiyon uygulanacak bu kredinin şartlarını yerine getirenler için ne kadar faiz oranı uygulanacağı belli olmuştur. Ziraat bankası tarafından 12 aydan başlayarak 7 yıla varan vadeleri ile kullandırılacak olan arıcılık kredisine yatırım ve işletme kredisi % 50 faiz indirimleri ile kullandırıyor.

Ziraat Bankası Arıcılığa 2 Çeşit (Yatırım ve İşletme Kredisi) Veriyor!

Ziraat bankası tarafından işletme kredisi ve yatırım kredisi olmak üzere iki çeşit kredi verilmektedir. İşletme kredileri mevcut olan arılı kovan başına kapasitelerine göre işte belli bir miktarda para veriyorlar. 100 tane ise 500 tane ise oranı giderek artan kovan başı bir kredilendirme söz konusudur.

Yatırım kredilerinde ise kovan için petek için, gidecekleri gezginci arıcılıkta kamyon nakliyesi içinin ekstra yardımda bulunabilecek krediler var. Tabii bunların hepsi teminatla çerçevesinde bankalar tarafından sübvansiyonlu olarak, yani belli bir oranda arıcıyı koruma adına indirimli olarak veriliyor. Arıcılara verilen krediler aynı zamanda şu anlamda biraz yardımcı oluyor. Şöyle ki ürünü aldıktan sonra toplu bir ödeme yapılabiliyor. Zaman zaman hükumetin ortaya koymuş olduğu uygulamalar var. Mesela 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli toplam 7 yıl geri ödemelidir. Ya da krediye alıyorsunuz 2 yıl sonraya diyorsunuz. Bu bölgelere göre değiştiği de işe bildiği gibi zamana göre de değişebiliyor.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Arıcılık Kredisi Alma Şartları

Ziraat bankası arıcılık kredilerine faiz desteklerinin uygulanabilmesi için Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara göre Ziraat Bankası hayvancılık kredisi ürünlerinden olan arıcılık kredisi kapsamındaki yatırım kredileri ile işletme kredileri ile alınacak faiz İndirimlerinin uygulanabilmesi için;

Yatırım kredisine uygulanacak olan faiz indirimi % 50’ye ilave özellikli kriterler;

Organik tarım, iyi tarım uygulamaları için indirim oranı uygulanmaz.

Genç çiftçi, girişimci 40 yaş ve altı indirim oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Kredi kullanımı gerçekleştirecek kişinin kadın çiftçi olması halinde %10 indirim oranı ile Arıcılık kredisi yatırım konusu üzerine uygulanacak olan kredi indirimi %70’e ulaşacaktır.

İşletme kredisine uygulanacak olan faiz indirimi % 50′ ye ilave özellikli kriterler ise;

Organik tarım, iyi tarım uygulamaları için belirlenen indirim oranı %10,

Genç çiftçi, girişimci 40 yaş< kriterinde çiftçinin (18 yaşından büyük 40 yaşından küçük olması gereklidir) ve altı indirim oranı ise %10,

Kadın çiftçi olması halinde %10 indirim oranı ile Arıcılık kredisi işletme için kullanımı gerçekleşecek olan kredi indirim oranı % 80’e çıkacaktır.

Tablo üzerinde göstermek gerekirse;

ARICILIK DESTEKLEMESİ YATIRIM İŞLETME %50 %50 Organik Tarım Uygulaması – %10 Genç Çiftçi ( 40< ) %10 %10 Kadın Girişimci Çiftçi %10 %10 Uygulanacak En Yüksek Faiz İndirimi %70 %80

Kredi Üst Limiti 2.500.000 TL‘dir.

Ziraat Bankasından Arıcılık Kredisinin Faiz Oranları Hesaplama

Banka tarafından yıllık % 10 üzerinden cari faiz oranı uygulanacak olup kredinin üst limiti 2.500.000 TL. olarak belirlenmiştir. İlave faiz indirimleri ile birlikte arıcılık kredisi işletme kredisine % 80 faiz indirimi uygulanacak olup bu oran yıllık % 2 faiz oranları uygulanacak ve aylık faiz oranı ise % 0,16 olacaktır.

Faiz indirimi hesaplaması şu şekilde yapılacaktır.

Yatırım kredisinde ise ilave faiz indirimleri ile birlikte uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi %70 olacaktır. Cari faiz oranı % 10 üzerinden %70 faiz desteği ile birlikte bu kredinin hesaplaması ise şu şekilde olacaktır. İşletme kredisinde; (Yıllık cari faiz oranı % 10 ise bu orana faiz desteği % 80 çarpılacak 10*0,8: 8 bulunur, 10-8: % 2 yıllık faiz oranı olacaktır bu % 2 aylık faiz oranı 2/12: % 0,16 aylık faiz oranı olacaktır.)

Yatırım kredisinde ise ilave faiz indirimleri ile birlikte uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi %80 olacaktır. Cari faiz oranı % 10 üzerinden %80 faiz desteği ile birlikte bu kredinin hesaplaması ise şu şekilde olacaktır. Yatırım kredisinde; (Yıllık cari faiz oranı % 10 ise bu orana faiz desteği % 70 çarpılacak 10*0,7: 7 bulunur, 10-7: % 3 yıllık faiz oranı olacaktır bu % 3 aylık faiz oranı 3/12: % 0,25 aylık faiz oranı olacaktır.)

Ziraat Bankası tarafından Tebliğ’ de belirlenen özellikli kriterleri yerine getiren çiftçiler için;

Arıcılık yatırım kredisi % 0,25 faiz oranı uygulanacaktır.

faiz oranı uygulanacaktır. Arıcılık işletme kredisi aylık faiz oranı ise % 0,16 olacaktır.

7 Yıl Vadeli Arıcılık Yatırım ve İşletme Kredisi Hesaplama

7 yıl vadeli, değişen limitlerde kullandırılacak olan yatırım ve işletme kredilerinin hesaplamasını yapacak olursak;

75 bin lira tutarında 7 yıl vadeli % 0,25 faizli arıcılık yatırım kredisinin hesaplaması şu şekildedir;

150 bin lira tutarında 7 yıl vadeli % 0,25 faizli arıcılık yatırım kredisinin hesaplaması şu şekildedir;

Ziraat Bankası tarafından Tebliğ’ de belirlenen özellikli kriterleri yerine getiren çiftçiler için;

Arıcılık işletme kredisinin aylık faiz oranı ise % 0,16 olacaktır.

250 bin lira tutarında 7 yıl vadeli % 0,16 faiz oranlı işletme kredisi hesaplaması ise;

En net hesaplama ve güncel faiz oranları ile tüm kriterler, usul ve şartlar Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir. Başvuruda bulunmak isteyenler için banka tarafından belirlenen şartlar ise şu şekildedir;

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Banka kredi başvurusu yapan üreticilerden bazı evrakları talep edecektir.

Kredi kullandırılacak olan çiftçinin T.C vatandaşı olması,

Üreticinin Arıcılık Kayıt Sistemi AKS kaydı olmalı,

En az 50 tane arılı kovan bulunmalı,

Kredi notu yüksek olmalı, (1.700 kredi notu olmalı)

Maaş bordrosu, gelir belgesi bilgi dökümü olmalı,

Kredi kullanacak kişinin vergi borcunun olmadığını gösterir belge ibraz etmesi gerekir.

Son olarak banka, başvurularda gerekli gördüğü hallerde 2 kişinin kefil olmasını istemektedir ve krediye karşılık herhangi bir tarla, arsa gayrimenkul gibi varlığın ipotek gösterilmesini isteyebilir. Banka tarafından işletme tescil belgesi olan arıcılık belgesi de istenmektedir.

İşletme Arıcılık tescil belgesi örneği şu şekildedir;

Arıcılık Belgesi Örneği

AKS Belgesi Sorgulama

Ziraat bankasından yatırım ve işletme kredileri AKS’ye arıcılık kayıt sistemine kayıtlı, en az 50 adet arılı kovan ile üretim yapan veya arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkartmak isteyen üreticilere sunulmaktadır. Aks bilgileri e-devlet üzerinden sorgulanabilir.

Arıcılık Belgesi Ne İşe Yarar?

Arıcılık belgesi Milli eğitim Bakanlığı tarafından verilen ve üreticilerin arıcılık işinin eğitimini alarak o işi yapabildiklerini belgeleyen sertifikadır. Bu sertifikaya sahip olan üreticiler arıcılık sektörlerinde verilen hibe, kredi ve teşviklerden kolaylıkla yararlanabilirler. Arıcılık belgenizi Sorgulamak için tıklayınız.

Arıcılık yapmak için Sertifika Almalısınız

Arıcılık Kredileri ile Alınacak Malzemeler

Ziraat bankasından arıcılık yapanlara 2 çeşit yatırım ve işletme kredisi verildiğini yukarıda anlatmıştık.

Şimdi de Yayınlanan karar kapsamında Ziraat bankası tarafından kullandırılacak olan düşük faizli işletme ve yatırım kredileri ile alınacak olan arıcılık malzemeleri sıralayacak olursak;

Yatırım Kredileri ile Alınacak Olan Arıcılık Malzemeleri

Ziraat bankasından kullandırılacak yatırım kredileri ile alınacak olan arıcılık malzemeleri ise şunlar olacaktır;

Arılı kovan,

Polen kapanlı yeni kovan (boş),

Elektrikli çit sistemi,

Bal süzme makinesi,

Bal dolum ve paketleme makinesi,

Polen kurutma ve temizleme,

Kek hazırlama makineleri, yine buradan,

200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için;

Jeneratör,

Güneş enerji sistemi,

Arıcı barakası

Arıcı karavanı alımı,

100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara;

Ana arı üretimi için jeneratör,

Güneş enerji sistemi,

Çiftleştirme kovanı veya kutusu,

En az 1000 adet ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için,

Bina yapımı ve tadilatı,

Raf sistemleri,

İlgili alet ve ekipman alımı gibi arıcılık malzemelerinin alımları için düşük faizli arıcılık kredisi kullandırılacaktır.

Kullandırılacak olan yatırım kredileri ile yukarıdaki malzemeler alınabilir. Arıcılık malzemelerinin fiyatlarını görmek için ürünlerin linklerini tıklamanız yeterli.

İşletme Kredileri ile Alınacak Olan Arıcılık Malzemeleri

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi ürünlerinden olan arıcılık kredisi kapsamındaki işletme kredileri alınacak arıcılık faaliyetlerinde kullandırılacak malzemeler şöyle;

Arıcılara kullandırılacak olan İşletme kredileri ile alınacak olan arıcılık malzemeler;

Maske,

Koruyucu giysiler,

Körük,

El demiri,

Pürmüz,

Mahmuz,

Çıta delme ve biz gibi şeker,

Temel petek,

Kek,

Ruhsatlı arı ilacı alımı,

Gezginci arıcılık yapan arıcılara işçilik dahil arı nakliye giderleri için işletme kredisi kullandırılacağı gibi ana arı üretimi yapan işletmelere ise;

Şeker,

Temel petek,

Kek,

Ana arı üretim malzemeleri olan;

Larva Transfer kaşığı,

Yüksük kalıbı,

Zımba tabancası,

Mum cezvesi,

Larva çantası,

Ana arı ekipmanları,

Ana arı nakliye kafesi ve

Ana arı ızgarası vb. gibi malzemelerin alımlarında krediler kullandırılır.

Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan;

Polen,

Şeker,

Plastik kap,

Ambalaj malzemesi gibi Arıcılık malzemelerinin alımlarında işletme kredisi kullandırılır.

Karara göre; Banka tarafından işletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir liste talep edilir. Bombus arısı üreticileri işletme kredisi kullanabilmesi için üretim izin belgesi istenir. Arıcılık kredisini kullanabilmek için AKS belgesi istenir.

Sahibinden Arıcılık Malzemeleri Kovan, Oğul, Petek Ve Arı Fiyatları

Ziraat bankasından düşük faizli arıcılık kredisi kullanarak yukarıdaki arıcılık malzemelerin fiyatlarını merak eden okurlarımız için oğul, ana arı petek fiyatları ise şu şekildedir;

Doğrudan sahibinden arıcılar tarafından satılığa çıkarılan arıcılık malzemelerinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz. Sahibinden satılık arıların fiyatlarını incelemek için tıklayınız.

Satılık arılı kovan fiyatlarını mı arıyorsunuz? Satılık internet üzerinden gittigidiyor.com’ dan arılı kovan fiyat bilgisine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Yine buradan arılı kovan fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Ana Arı Fiyatları

Kovanlı kovansız arı satışı yapan Anaarılar.com üzerinden de satılık ana arı ırkları olan Belfast, Karniyol, Yığılca, İtalyan ,Kafkas, Anadolu, Damızlık karpat, fiyatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yine buradan;

5 çıtalık paket arı 280 TL. (ücretsiz kargo)

(ücretsiz kargo) 7 çıtalık paket arı (6 Adet yavrulu ve 1 Adet Bal Polen) 350 TL (ücretsiz kargo)

(ücretsiz kargo) 5 çerçeve plastik veya ahşap paket arı 340 TL.

6 çerçeve plastik veya ahşap paket arı 360 TL.

7 çerçeve plastik veya ahşap paket arı 400 TL.

8 çerçeve plastik veya ahşap paket arı 440 TL.

9 çerçeve plastik veya ahşap paket arı 480 TL.

Sıfır kovan, Silkme dökme arı vb. gibi satışa sunulan arıların siparişini buradan verebileceğiniz gibi;

Ana arı fiyatları ise;

Kafkas Ana Arı 50 TL.

Karniyol Ana Arı 50 TL.

Anadolu Ana Arı 50 TL.

Belfast-Buckfast 50 TL.

İtalyan Ana Arı 50 TL.

Karpat Ana Arı 50 TL.

Ana arı siparişi için tıklayınız.

2021 yılı paket arı, ana arı ve arı siparişlerinizi 05355176494 Whatsap hattı 05458226465 hattından verebilirsiniz.

Uygun fiyatlar ile satışa sunulan bütçeye en uygun ilanlar ile ihtiyacınız olan kovanı satın alabilirsiniz.

Arıcılık Karlı mı?

Arıcılık karlı mı kar maliyet hesaplaması yapmak isteyen ve sıfırdan arıcılık işine girmek isteyenler Arıcılık nasıl yapılır maliyeti hesaplaması yaparak bilgi aldıktan sonra bu işe yatırım yapmaları daha uygun olacaktır.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Arıcılık Malzemeleri Ürün Satış Fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığından döner sermaye saymanlığı Arıcılık faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin Ürün Satış Fiyatları ve bilgileri şu şekildedir:

Malzemenin Cinsi Birim Fiyatı Özelliği Çiçek Balı Süzme Kg. 50.00 TL. Üretim Kestane balı Kg. – Üretim Çam Balı Kg. – Üretim Polen Kg. 100 TL. Üretim Arı Sütü 7 TL. Üretim Arı Kolonisi 400 TL. 5 Çerçeve Arılı 3’ü Yavrulu 2’si Ballı Polenli Arılı Kovan (Kovan ve ana arı sıfır) 550 TL. 5 çerçeve Arılı 3’ü yavrulu 2’si ballı polenli Kovan 150 TL. Standart Langstroth tipi Ana Arı 50 TL. Melez Sıfır Yaşında Kuluçkalık 100 TL. Standart Langstroth tipi Ballık 50 TL. Standart Langstroth tipi Polen tuzaklı kovan( kuluçkalık ballık) 250 TL. Standart Langstroth tipi Ana arı yetiştiriciliği eğitimi 2.500 TL. Kurum dışında görevlendirilen her bir kişi Arı Hastalıkları eğitimi 1.000 TL. Kurum dışında görevlendirilen her bir kişi Suni Tohumlama ücreti 1.000 TL. Kurum dışında görevlendirilen her bir kişi Genel Arıcılık Eğitimi 1.000 TL. Kurum dışında görevlendirilen her bir kişi Bal Paketleme Süzgeci 4.500 TL. + (her 500 Kg için 250 TL) Paketlemede kullanılacak tüm malzemeler firma tarafından karşılanacaktır. Organik Kovan 230 TL. Standart Langstroth tipi Organik Kovan Kuluçkalık 180 TL. Standart Langstroth tipi Demonte Kovan 140 TL. Standart Langstroth tipi

Bakanlığın arı koloni satışlarında 5 çerçeve üzeri ilave çerçeve arı ayrıca fiyatlandırılacaktır. Tüm fiyatları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Ziraat bankası tarafından kullandırılan düşük faizli krediler haricinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık işi ile uğraşan üreticilere destekleme ödemesi yapmaktadır.

Arıcılık Destekleme Ödemeleri Veriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında destekleme ödemeleri kapsamında arılı kovan desteği sağlanmaktadır. Arıcılık destekleri kapsamında arıcılık birliğine üye olan üreticilere arılı kovan desteği olarak 15 lira destek verilmektedir.

Kovan başına 15 TL.

Ana arı başına 80 TL.

Arıcılık Desteği Birime Destek Arılı Kovan 15 TL./ adet

Desteklerden yararlanabilmek için kovan sayısı şartının sağlanması gereklidir. Aks ‘ye kayıtlı olan üreticilerin işletmelerine kovan sayılarının; en az 30, en fazla 1000 tane arılı kovana sahip olması gerekmektedir. Başvurular ise üye olunan kooperatife dilekçe ile yapılmaktadır.

Başvuru dilekçesi yapılan başvuruların değerlendirmeleri 10 gün içerisinde yapılır.

içerisinde yapılır. Tüm incelemeler yapıldıktan sonra Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ne veri girişi yapılır ve İcmal 1 listesi hazırlanır.

Hazırlanan listeler 10 gün içerisinde İl ve İlçe müdürlükleri tarafından Aks ‘ den alınarak askıya çıkarılır.

içerisinde İl ve İlçe müdürlükleri tarafından ‘ den alınarak askıya çıkarılır. Ayrıca başvurularda yapılacak itirazların da 5 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

içerisinde yapılması gerekmektedir. Destekleme ödemeleri gerekli incelemelerin sona ermesiyle birlikte onaylanan kişilere birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılarak hibe desteği verilmektedir.

Arılı kovan desteği başvurusu e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-devlet arılı kovan desteği başvurusu yapmak isteyenler e-devlet kapısı üzerinden talepte bulunabilir.

Bu desteklerin yanında bombus arı desteği de verilmektedir.

Bombus Arısı Desteği Birime Destek Bombus arısı 60 TL/ koloni

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık destekleri ödemeleri; yine Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin hesaplarına TC. kimlik numaralarının son hanelerine göre aktarılmaktadır. E

Arıcılık Desteklemesi 2021

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında Arıcılık desteklemeleri 2021 yılı itibariyle de verilmeye devam edecek.

Bu Tebliğ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılacaktır.

Destekleme konuları ise; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımını kapsayacaktır.