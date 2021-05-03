5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek

KOSGEB'in 5 milyar liralık destek paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, paket ile ilgili detaylar da belli oldu. KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için başlattığı destek programına başvurular bugün başladı. CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun paketin detaylarını aktardı.

Gülşen Coşkun'un açıklamaları şöyle:

Genel çerçevesi kapsamında gelir kaybına uğramış ancak istihdamını koruyanlara yönelik bir destek. Bu destek imalat sektörünü kapsıyor. Bir de teknoloji tabanlı start-up'lara yönelik bir destek paketi.

KİME NE KADAR VERİLECEK?

Gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak.

Mikro işletmeler 30, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar kredi alacak.

Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek.

Bugünden itibaren e-devlet üzerinden başvurular yapılacak.

BAŞVURULAR KOSGEB'TEN

Başvurular için ise KOSGEB'in internet sayfasına girmek gerekiyor. KOSGEB'in internet sayfasından e-Devlete yönlendiriyor. Bu şekilde başvurular yapılıyor.

130 BİN İŞLETME YARARLANACAK

130 bin işletmenin programdan yararlanacağı öngörülüyor. Başvurular bugün başlıyor ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Hedef haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.