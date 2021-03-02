2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0
Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
0
KOSGEB hibe başvurusu
KOSGEB hibe başvurusu
0

2021 Yılı Gemi Adamları İaşe Bedeli belli oldu

2021 Gemi Adamları İaşe kaç lira oldu? 2021 Gemi Adamları İaşe Bedeli 02 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

2021 Yılı Gemi Adamları İaşe Bedeli belli oldu
02 Mart 2021 Salı 11:57

2021 Gemi Adamları İaşe Bedeli 02 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu toplantısı; Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya başkanlığında Bakanlıklar ve sosyal tarafların katılımıyla 25 Şubat 2020 tarihinde yapılarak, oy birliği ile belirlenen iaşe bedeli Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt  Selçuk’un onaylamasını müteakiben 02 Mart 2021 Tarihli ve 31411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber