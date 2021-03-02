2021 Yılı Gemi Adamları İaşe Bedeli belli oldu

2021 Gemi Adamları İaşe kaç lira oldu? 2021 Gemi Adamları İaşe Bedeli 02 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete
2021 Gemi Adamları İaşe Bedeli 02 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu toplantısı; Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya başkanlığında Bakanlıklar ve sosyal tarafların katılımıyla 25 Şubat 2020 tarihinde yapılarak, oy birliği ile belirlenen iaşe bedeli Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un onaylamasını müteakiben 02 Mart 2021 Tarihli ve 31411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.