2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu, 2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli, Kimlik kartı harcı bedeli kaç lira, aile cüzdanı harcı bedeli kaç lira, Ehliyet harcı bedeli kaç lira, Noter kağıtları, pasaport harcı bedeli kaç lira, değerli evrak noter harcı bedeli kaç lira, noter işlem ücretleri detaylar haberde...
2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu
2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu, 2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli, Kimlik kartı harcı bedeli kaç lira, aile cüzdanı harcı bedeli kaç lira, Ehliyet harcı bedeli kaç lira, pasaport harcı bedeli kaç lira, değerli evrak noter harcı bedeli kaç lira, noter işlem ücretleri detaylar haberde...
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2021/16
KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.
31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.
Buna göre, 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
|
Değerli Kağıdın Cinsi
|
Bedel (TL)
|
1 - Noter kağıtları:
|
a) Noter kağıdı
|
20,00
|
b) Beyanname
|
20,00
|
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
|
40,00
|
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
|
3 - Pasaportlar
|
180,00
|
4 - İkamet izni
|
125,00
|
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
|
6 - Nüfus cüzdanları
|
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
30,00
|
b) Değiştirme nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
30,00
|
c) Kayıp nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|
60,00
|
7 - Aile cüzdanları
|
160,00
|
8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
|
9 - Sürücü belgeleri
|
225,00
|
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
|
225,00
|
11 - (Mülga: 06.01.2017 (Mük.) - 680 Sayılı KHK/35 md.
|
12 - Motorlu araç tescil belgesi
|
200,00
|
13 - İş makinesi tescil belgesi
|
170,00
|
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)
|
12,00
|
15- Mavi Kart
|
16,00
|
16- Yabancı çalışma izin belgesi
|
125,00
|
17- Çalışma izni muafiyeti belgesi
|
125,00
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