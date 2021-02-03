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2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu, 2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli, Kimlik kartı harcı bedeli kaç lira, aile cüzdanı harcı bedeli kaç lira, Ehliyet harcı bedeli kaç lira, Noter kağıtları, pasaport harcı bedeli kaç lira, değerli evrak noter harcı bedeli kaç lira, noter işlem ücretleri detaylar haberde...

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:08

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu, 2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli, Kimlik kartı harcı bedeli kaç lira, aile cüzdanı harcı bedeli kaç lira, Ehliyet harcı bedeli kaç lira, pasaport harcı bedeli kaç lira, değerli evrak noter harcı bedeli kaç lira, noter işlem ücretleri  detaylar haberde...

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/16

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı

20,00

b) Beyanname

20,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar

180,00

4 - İkamet izni

125,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

b) Değiştirme nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

c) Kayıp nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00

7 - Aile cüzdanları

160,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri

225,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11 - (Mülga: 06.01.2017 (Mük.) - 680 Sayılı KHK/35 md.      

12 - Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

170,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15- Mavi Kart

16,00

16- Yabancı çalışma izin belgesi

125,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi

125,00

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

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