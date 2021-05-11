Zincir marketler ŞOK, BİM, A101 personel alımı 2021 Marketler 3.750 TL maaş ile yüzlerce personel alıyor! ŞOK, BİM, A101 personel alımı şartları...

Ülkemizde bizlere hizmet veren ve şu andaki durumda bile herhangi kapanma veya sınırlama olmayan Zincir marketler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Yüzlerce kişilik boş kadro ile personel alımı yapılacak. Söz konusu olan Türkiye de 3 büyük zincir market bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere Ülke geneli farklı illerde işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olup yüzlerce kişilik boşluk ile alım yapılacak. Ayrıca söz konusu ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. İşte ŞOK, BİM, A101 personel alımı şartları...
Türkiye geneli farklı kadrolarda personel alımları yapılacak. BİM, ŞOK ve A101 gibi marketler bünyesine yüzlerce personel alacak olup kadro ve şartlar haberde. İŞKUR aracılığı ve BİM resmi internet adresi üzerinde yayımlanan ilanlara göre alımlar, Beden İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye Geneli toplamda 586 Personel alacak. Bu ilanlar sadece İŞKUR üzerinde yayımlanmıştır.
TÜRKİYE GENELİ PERSONEL ALIM YAPILACAK?
Söz konusu olan Türkiye de 3 büyük Zincir Market bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere Ülke geneli farklı illerde işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olup yüzlerce kişilik boşluk ile alım yapılacak. Ayrıca söz konusu ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup adaylar başvurularını Elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
BİM Personel Alımı Kadroları:
İŞKUR aracılığı ve BİM resmi internet adresi üzerinde yayımlanan ilanlara göre alımlar, Beden İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye Geneli toplamda 586 Personel alacak. Bu ilanlar sadece İŞKUR üzerinde yayımlanmıştır.
Ayrıca BİM resmi İnternet adresi üzerinde de ilanlar yayımladı. 45 Farklı ilan yayımlanmış olup resmi İnternet adresi üzerinde de yüzlerce personel alınacak. Söz konusu ilanları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
BİM Türkiye Geneli Personel Alımı İnternet Başvurusu Nasıl Yapılır?
ŞOK Personel Alımı Kadroları:
ŞOK market farklı şehirlerde olmak üzere personel alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar, Satış Danışmanı, Motosikletli Kurye, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Satış Temsilcisi / Plasiyer, Beden İşçisi (Genel), Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü, Marangoz , Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), Ambar/Depo Görevlisi, Depo İşçisi (Elleçleme) kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamd toplam da ŞOK 80 perosnel alımı yapacak.
A101 Personel Alımı Kadroları:
Diğer Zincir marketlerinde olduğu gibi A101 bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye Geneli farklı kadrolarda personel alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda A101 147 personel Alımı yapacak olup alımlar, Beden İşçisi (Genel), Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Ambar/Depo Görevlisi , Depo İşçisi (Elleçleme), Ambar/Depo Görevlisi, Kasiyer ve Market elemanı kadrolarında alım yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Söz konusu olan Zincir Marketlerin personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Görevini yerine getirmesine Engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- Alım yapılacak alanda bilgi sahibi olmak,
- Müşteri odaklı çalışmak,
- Her zaman müşteri memnuniyetine özen göstermek gibi nitelikler aranacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
BİM , A101 ve ŞOK marketlerin personel alımı başvuruları sadece İnternet üzerinden yapılacak. Bu doğrultuda adayların İŞKUR kayıtları bulunmak zorundadır. Başvurular sadece İŞKUR aracılı ile yapılacak olup başvuru için aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz.
1. ADIM: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapmaları gerekmektedir.
2. ADIM: aşağıdaki görselleri inceleyerek başvurular hakkında bilgi alacasınız.
BİM Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Açılan ekranda İŞYERİ ÜNVANI yazan kısma " BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ " yazarak ilanlara ulaşabilrisiniz.
Şok Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Açılan ekranda İŞYERİ ÜNVANI yazan kısma " ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " yazarak ilanlara ulaşabilrisiniz.
A101 Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Açılan ekranda İŞYERİ ÜNVANI yazan kısma " YENİ MAĞAZACILIK " yazarak ilanlara ulaşabilrisiniz