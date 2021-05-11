Zincir marketler ŞOK, BİM, A101 personel alımı 2021 Marketler 3.750 TL maaş ile yüzlerce personel alıyor! ŞOK, BİM, A101 personel alımı şartları...

Türkiye geneli farklı kadrolarda personel alımları yapılacak. BİM, ŞOK ve A101 gibi marketler bünyesine yüzlerce personel alacak olup kadro ve şartlar haberde. İŞKUR aracılığı ve BİM resmi internet adresi üzerinde yayımlanan ilanlara göre alımlar, Beden İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye Geneli toplamda 586 Personel alacak. Bu ilanlar sadece İŞKUR üzerinde yayımlanmıştır.

Söz konusu olan Türkiye de 3 büyük Zincir Market bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere Ülke geneli farklı illerde işçi alımları ve personel alımları yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek olup yüzlerce kişilik boşluk ile alım yapılacak. Ayrıca söz konusu ilanlar İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup adaylar başvurularını Elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.

BİM Personel Alımı Kadroları:

İŞKUR aracılığı ve BİM resmi internet adresi üzerinde yayımlanan ilanlara göre alımlar, Beden İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Bu kapsamda yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye Geneli toplamda 586 Personel alacak. Bu ilanlar sadece İŞKUR üzerinde yayımlanmıştır.

Ayrıca BİM resmi İnternet adresi üzerinde de ilanlar yayımladı. 45 Farklı ilan yayımlanmış olup resmi İnternet adresi üzerinde de yüzlerce personel alınacak. Söz konusu ilanları incelemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.