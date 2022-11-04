Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Fahiş kiralar aldı başını gidiyor. İstanbul'da bir apartman içerisindeki iki benzer daireden birinin 3 bin TL birinin de 20 bin TL'den kiraya verilmesi dikkat çekti. Herkes durumun nedenini merak ederken, olayın aslında bu kadar karmaşık olmadığı belirtildi. Dairelerden birine yasal oranda zam yapıldığı öğrenilirken, diğerine ise fahiş şekilde zam yapıldığı aktarıldı.