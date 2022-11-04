0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Zeytinburnu Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.

Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
04 Kasım 2022 Cuma 20:19

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 Teknik Veri giriş personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 14 Kasım 2022 tarihine kadar Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:165 Zeytinburnu/İstanbul adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Matematik mühendisliği ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

PHP, Flutter, JavaScript, Html, CSS, MYSQL konularında tecrübeli olmak ve C, C#, Net Core teknolojilerinde tecrübeli olmak,

Yeni yazılım geliştirme projelerinin analiz tasarım yazılım aşamalarında aktif rol alabiliyor olmak,

Gelen talepler doğrultusunda uygulamalar üzerinde değişiklik yapabiliyor olmak,

Tercihen teknik literatürü takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilecek olmak,

30 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Rize Derepazarı Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Rize Derepazarı Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Koçarlı Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Koçarlı Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.