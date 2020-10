Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 5 İşçi Personel alımı iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen "sürekli işçi " kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, 3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak, 8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, 9. Başkanlığımız merkezinde ve bağlı birimlerinde çalışmayı kabul etmiş olmak, 10. Her aday ilanda belirtilen bir iş koluna (meslek) başvuru yapabilir. Birden fazla iş koluna müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir, 11. İŞKUR tarafından Yükseköğretim Kalite Kuruluna bildirilen aday listeleri ile kura çekimi, sözlü/uygulamalı sınav ve diğer her türlü duyurular www.yokak.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır, 12. Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir, 13. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir,

14. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir, 15. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır, 16. İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilecektir, 17. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır, 18. Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir, 19. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir, 20. Aylık ücret her yıl belirlenen aylık brüt asgari ücretin %10 artırımlı olacak şekilde ödenecektir, 21. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı ihtiyaç duyulduğunda sürekli işçi alım takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir, 22. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir

Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi

1. En az ilkokul mezunu olmak,

2. 18-35 yaş arasında olmak,

3. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik Görevlisi

1. En az ön lisans mezunu olmak,

2. 18-35 yaş arasında olmak,

3. Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak veya 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,

4. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,

Başvuru Şekli:

Adaylar 06/10/2020-10/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.

Kura Bilgisi: Tarih: 20/10/2020 Yeri: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Kura çekimi noter huzurunda ve kamera eşliğinde yapılacak olup, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilir.

Belge Teslimi:

Kura çekiminden sonra mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi www.yokak.gov.tr adresinden yayınlanacak olup adaylar ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla aşağıda istenilen belgeleri ilan edilecek tarihlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte)

2. İkametgâh Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma Fotokopisi (aslı ile birlikte)

6. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartı.

Sözlü Sınav Bilgisi:

Sözlü Sınav tarihi, saati ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan aday listesi www.yokak.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (1 sayfa)