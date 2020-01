YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Alımı 2020

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı 2020, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı

I. GENEL BİLGİLER

• 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

• Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 26.01.2020 tarihinde saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise 08.02.2020 tarihinde saat 14.00-16.00 arası Ankara’da yapılacak olup sınav yerleri daha sonra duyurulacaktır.

• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 31.12.2019 saat 09.00 ve 14.01.2020 saat 18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)

• Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

• Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

• İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi

Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta : sinav@ytb.gov.tr

İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr

www.ytb.gov.tr

Telefon : +90 312 218 41 55/56/67/88

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

• Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları

gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını

doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından

onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik

başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.

Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini başvurunun

son günü mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe

kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları

mümkün değildir.)



Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

ç) Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe,

Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca dil

seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

▪ İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en

az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

▪ İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça,

Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce,

İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca olmak kaydıyla en az

üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,

▪ İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından

düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan

belgeler için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav ilk

başvuru tarihi esas alınacaktır.

III. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları ve kadro adedi, aşağıdaki tabloda gösterilmiş

olup Başkanlık tabloda belirtilen kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Tablo-2: Fakülte/Bölümlere göre Sınav Grupları ve Kadro Sayıları

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI

• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri

şunlardır:

a) İş talep formu

b) T.C. kimlik numarası beyanı

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge

d) Adli sicil beyanı

e) Yazılı özgeçmiş

f) Vesikalık fotoğraf

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer

hizmet belgesi

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan

V. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

(2) Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme

sınavına katılacaktır.

b) Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular

bütün adaylar için ortak olacaktır.

c) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden

değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

− Tablo-2’deki 1. Grup’ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme

sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:

▪ Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

▪ Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

▪ Başkanlık görev alanı

▪ Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası

kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi,

uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar)



▪ Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası

hukuk ve insan hakları)

▪ Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar

sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)

− Tablo-2’deki 2. Grup’ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme

sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:

▪ Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

▪ Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

▪ Başkanlık görev alanı

▪ İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve

iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji

ç) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen sınav alanlarında parantez içinde

ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

d) Her bir grup için eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az

olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama

yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar

dâhil) başarılı kabul edilecek ve bu adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Gruplardan birinden yeter sayıda adayın yazılı sınava katılmaya hak kazanamaması

halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.

(3) Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav, ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde

belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm

üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil

yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

b) Her bir grup için yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az

olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama

yapılacak kadro sayısının dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar

dâhil) sözlü sınava çağrılır. Gruplardan birinden yeter sayıda adayın sözlü sınava

katılmaya hak kazanamaması halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.

(4) Sözlü Sınav

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde

gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen

konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden her bir grup için ayrı ayrı değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle

gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir. Gruplardan birinden

yeter sayıda adayın sözlü sınavda başarılı olamaması halinde kalan kontenjan diğer grup

için kullanılabilir.

VI. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak

belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav

notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday

sıralamada üstte yer alır.

• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi

Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

