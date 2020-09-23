Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İş Başvuru Formu
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İş Başvuru Formu
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi : 22/09/2020
Son Başvuru Tarihi : 06/10/2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 12/10/2020
Sınav Giriş Tarihi : 15/10/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 22/10/2020
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani %20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,
3- Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri
4- ALES belgesi,
5- Yabancı Dil Belgesi *(Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan puan.)
6- Özgeçmiş,
7- Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen deneyim belgeleri ile istenen diğer belgeler.
Önemli Not:
1- Her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.)
2- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
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