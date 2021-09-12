YÖK Kalite Kurulu sözleşmeli 5 personel alımı İlanı Yükseköğretim Kalite Kurulu, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Diğer Teknik Hizmet Personeli, Büro Personeli, olmak üzere sözleşmeli 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 eylül 2021

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

Yerleştirme yapılacak unvanlar;

Pozisyon Unvanı: Bilgisayar Mühendisi

Adet: 1

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puan Türü: KPSS P3 (En Az 75 Puan)

Aranan Nitelikler: Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Pozisyon Unvanı: Endüstri Mühendisi

Adet: 1

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puan Türü: KPSS P3 (En Az 75 Puan)

Aranan Nitelikler: Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Pozisyon Unvanı: Diğer Teknik Hizmet Personeli

Adet: 1

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puan Türü: KPSS P3 (En Az 75 Puan)

Aranan Nitelikler: Yükseköğretim kurumlarının İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Pozisyon Unvanı: Büro Personeli

Adet: 1

Öğrenim Durumu: Lisans

KPSS Puan Türü: KPSS P3 (En Az 75 Puan)

Aranan Nitelikler: Yükseköğretim kurumlarının Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Pozisyon Unvanı: Büro Personeli

Adet: 1

Öğrenim Durumu: ÖnLisans

KPSS Puan Türü: KPSS P93 (En Az 75 Puan)

Aranan Nitelikler: Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Ücret Bilgileri;

Unvan: Mühendis

Brüt Aylık Ücreti (TL):

a) 6.238,72 TL (Hizmet yılı;5 yıldan az olanlar)

b) 6.380,47 TL (Hizmet yılı;5 yıldan 10 yıla kadar olanlar)

c) 6.522,13 TL (Hizmet yılı;10 yıldan 15 yıla kadar olanlar)

d) 6.663,95 TL (Hizmet yılı;15 yıldan 20 yıla kadar olanlar)

e) 6.841,06 TL (Hizmet yılı;20 yıldan fazla olanlar)

Unvan: Büro Personeli

Brüt Aylık Ücreti (TL):

a) 3.724,65 TL (hizmet yılı; 5 yıldan az olanlar)

b) 3.884,97 TL (hizmet yılı; 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar)

c) 4.038,01 TL (hizmet yılı;10 yıldan 15 yıla kadar olanlar)

d) 4.196,83 TL (hizmet yılı;15 yıldan 20 yıla kadar olanlar)



e) 4.375,88 TL (hizmet yılı; 20 yıldan fazla olanlar)

Unvan: Diğer Teknik Hizmet Personeli

Brüt Aylık Ücreti (TL):

a) 5.060,89 TL (hizmet yılı; 5 yıldan



b) 5.220,54 TL (hizmet yılı; 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar)



c) 5.379,99 TL (hizmet yılı; 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar)

d) 5.557,83 TL (hizmet yılı; 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar)

e) 5.735,24 TL (hizmet yılı; 20 yıldan fazla olanlar)

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması gerekmektedir.



4. Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-devlet üzerinde YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

1. Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B)grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.

2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.



3. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı

Telefon: 0312 298 7883

İlan Tarihi: 01/09/2021

Son Başvuru Tarihi: 10/09/2021