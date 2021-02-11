Yeşilyurt Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Yeşilyurt Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Malatya Belediyesi Personel Alımı

Yeşilyurt Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

2012 yılında belediyecilik kanununda yapılan düzenlemeyle Malatya’nın büyükşehir belediyesi statüsüne alınmasıyla iki merkez ilçe’den biri olarak tanımlanan Yeşilyurt, ilçe belediyesi unvanını almıştır.

Temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuş bir kurum olan Yeşilyurt Belediyesi, hizmetlerini çeşitlendirerek ilçeyi bütün varlıkları ile birlikte kalkındırmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda yoğun bir çalışma temposu sergileyen kurum, hem çalışanlarının temposunu hafifletmek hem de vatandaşlarından gelen taleplere daha kısa sürede yanıt verebilmek amacıyla personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Malatya Belediyesi İşçi Alımı

Yeşilyurt Belediyesi, bünyesinde çalıştıracağı elemanlarını son dönemlerde sözleşmeli işçi olarak istihdam etmekte ve bu statü doğrultusunda sosyal haklar sağlamaktadır.

Belediye bünyesinde çalışacak olan personellerin en çok merak ettiği hususa açıklık getirmek gerekirse, belediye bünyesine yeni alınacak işçilerin, mevcut işçilerle aynı mesai saatleri içerisinde çalışacağı, aynı maaşları alacağı hatta mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kaldıkları takdirde ek mesai ücreti alacakları bilinmektedir.

Yeşilyurt Belediyesi Memur Alımı

Yeşilyurt Belediyesi memur alımı hemen her yerde olduğu gibi KPSS puanına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen bu alımlarda pozisyon değişimi hakkı belediye bünyesinde saklı tutulmaktadır.

Memurlar 657 sayılı memur kanuna bağlı olarak görev alırlar ve bu hükümde yer alan her hakka sahiptirler. Kurumun memurları 2500-2800 Türk lirası aralığında maaş almaktadır. Ancak maaşların değişkenliği oluşabilir bir faktördür.

Memurun sahip olduğu beceriler ve çalışma şartları maaşında artışa veya düşüşe neden olabilmektedir. 657 sayılı kanun hükmünce belediye bünyesinde görev yapan memurlar, Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen oranlarda zam almaktadırlar. Bunun yanı sıra aynı kanunda, memurları kapsayan tüm ikramiye ve zam olaylarından da çalışanların faydalanma hakkının var olduğu yer almaktadır.

Yeşilyurt Belediyesi İş İlanları

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşlarının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılarken anlık kararlar ile geçici çözümler üretmek yerine; planlı, kalıcı, gelenekselleşmiş ve yönetim değiştiğinde de sürdürülebilir hizmetler üretilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Planlı ve programlı çalışmalar yaparak kalıcı eserler bırakma hedefinde olan kurum, bu hedefler doğrultusunda kadrosuna alacağı personeller ile ilgili insan kaynakları birimi tarafından yapılan çalışmaların sona ermesi halinde internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Yeşilyurt Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yozgat Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesini takip ederek kendilerine uygun birimlerde yayınlanacak personel alım ilanlarını beklemeleri gerekmektedir.

Belediye kadrosunda oluşan açık pozisyon ve çalışma şartlarını niteliklerine uygun olarak değerlendiren adayların, Yozgat Belediyesi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan başvurular arasından kurumun aradığı kriterlere uygun görülen adaylar mülakata çağrılacaktır.

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Yeşilyurt İş İlanları

Yeşilyurt iş ilanları genel olarak hizmet sektörüne yönelik olup esnaf arasında yapılan elden istihdam yöntemiyle hayata geçmektedir. İşçi ve kalfa kategorilerinde yoğunluk bulunmaktadır.

Bu ilanlara, kariyer siteleri üzerinden ya da ilgili firmanın İnsan Kaynakları birimi aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.İlanlara dair çalışma ortamı, maaş miktarı ve ödemesi gibi detayları da, yine aynı kanallar vasıtasıyla öğrenebilirsiniz…

Yeşilyurt Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Yeşilyurt Belediyesi'nde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Yeşilyurt Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yeşilyurt Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Yeşilyurt Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Yeşilyurt Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Yeşilyurt Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Malatya Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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