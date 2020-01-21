YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı
YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu
İş İçeriği;
Öz güveni yüksek,
· Çalışma ortamında kişisel uzlaşmaları pozitif,
. ekip çalışmasına uyumlu
. İkna kabiliyeti yüksek
. Uzun süreli çalışmayı hedefleyen,
· Konuşması akıcı ve ikna kabiliyeti güçlü,
Bilgisayar kullanmayı bilen(işlem operasyon birimi için ileri seviyede excel bilgisine sahip
20 - 35 yaş aralığında
· En az Lise mezunu
· En az 2 yıl Tecrübe tercih nedenidir,
· Erkek adaylar için askerliği yapmış olması tercih nedenidir,
· Ofisimizde hafta sonu çalışması yoktur,
· Sayılan özellikleri taşıyan başvurular ofisimiz birimlerine uygun pozisyonlarda değerlendirilecektir. Dolgun Maaş ve prim ödenecektir.
İşe kabullerimiz başvuruların ön değerlendirmesi neticesine göre randevu verilen adayların mülakatları ofisimizde gerçekleştirilerek yapılacaktır.
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Başvuru Şartları;
- En az lise mezunu
En az 1 yıl tecrübeli adaylar
Sürekli / Tam zamanlı
- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/yazar-akyol-hukuk-burosu-icra-takip-tahsilat-uzmani-2449772
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