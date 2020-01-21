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YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu

YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı

YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu
21 Ocak 2020 Salı 13:24

YAZAR&AKYOL Hukuk Bürosu Tahsilat uzmanı Personeli İşe  Alım İlanı | İcra Takip İş Başvurusu

İş İçeriği;

  Öz güveni yüksek, 

· Çalışma ortamında kişisel uzlaşmaları pozitif,

. ekip çalışmasına uyumlu

. İkna kabiliyeti yüksek

.   Uzun süreli çalışmayı hedefleyen,

·      Konuşması akıcı ve ikna kabiliyeti güçlü, 

           Bilgisayar kullanmayı bilen(işlem operasyon birimi için ileri seviyede excel bilgisine sahip

                  20 - 35 yaş aralığında 

·                          En az Lise mezunu 

·                          En az 2 yıl Tecrübe tercih nedenidir,

·                          Erkek adaylar için askerliği yapmış olması tercih nedenidir,  

·                          Ofisimizde hafta sonu çalışması yoktur, 

·                          Sayılan özellikleri taşıyan başvurular ofisimiz birimlerine uygun pozisyonlarda değerlendirilecektir.  Dolgun Maaş ve prim ödenecektir.

 

İşe kabullerimiz başvuruların ön değerlendirmesi neticesine göre randevu verilen adayların mülakatları ofisimizde gerçekleştirilerek yapılacaktır.

  • Başvuru Şartları;

  • En az lise mezunu 

En az 1 yıl tecrübeli adaylar

Sürekli / Tam zamanlı

  • Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net/is-ilani/yazar-akyol-hukuk-burosu-icra-takip-tahsilat-uzmani-2449772

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #icra takibi #tahsilat uzmanı
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