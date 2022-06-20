Yalova Belediyesi Personel Alımı 2022, Güncel İş İlanları ve İş Başvurusu

Yalova Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Yalova Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Yalova Belediyesi Personel Alımı 2019

Yalova Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Yalova Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak

Yalova Belediyesi, Su arıza işçisi, Geçici 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 haziran 2022

Yalova Belediyesi Personel Alımı

Yalova ilimiz, Marmara Bölgemizde konumlanmış olan şehrimiz tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli kentlerimizden biridir. 1995 senesinde il kanunu kapsamında İstanbul’dan ayrılarak il olmuştur. 2019 senesinde açıklanmış olan veri rakamları itibariyle 250 bini geçkin nüfusa sahiptir. Yalova Belediyesi, kentdeki belediyecilik faaliyetlerinin aksaklık olumsuzluk olmadan devam etmesi ve yeni istihdamlar oluşturmak amacıyla 2019 senesi itibariyle açık kadro ve pozisyonlar için fazla rakamlarda memur işçi personel eleman alımı yapılacağı açıklamasında bulundu. Yalova Belediyesi kurulmuş olduğu günden beridir hayata geçirdiği yalavo halkına sunduğu sosyal çalışmalar ile kentin çehresini önemli oranda değiştirerek şehiri daha yaşanılabilir sukun dolu bir kent oluşturmayı hedeflemektedir. Gölcük’te meydana gelen depremde oldukça büyük acılar çeken, büyük oranda zarar gören kentimiz Yalova, bugün ise bu depremin etkilerini büyük oranda atlatmış ve kente yeni bir çehre kazandırmayı başarmıştır. Yalova Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Altınova

Armutlu

Çınarcık

Çiftlikköy

Termal

Türkiyemizin en çalışkan sosyal belediyelerinden birisi olan Yalova Belediyesince işe alım süreci planlanmış ve gerekli birimlerce hala bu çalışmalar sürmekte, fazla sayıda memur işçi personel eleman alımı haberi şüpesiz şehir sınırlarında ikamet etmekte olan ve iş arayan binlerce vatandaşı istihdam konusuda çokmutlu etti. Yalova Belediyesi bünyesinde alınacak olan memur işçi personel eleman alımı ilanlarında istenilen nitelik ve özellikleri ise yavaş yavaş belli olmaya başlandı. belediye işe alım ilanlarında ilkokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olan adayların iş başvurusu yapabileceği çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor. İşe başvuru yapacak memur işçi personel adayların merak ettiği konulardan birisi ise KPSS şartı çoğu ilan için şart koşulmamış durumda. Yani memur işçi personel elaman personel alımları açıktan atama yolu ile gerçekleştirilecek. Yalova Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Yalova Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Yalova Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yalova Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Yalova Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Yalova Belediyesi ve Yalova’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Yalova Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Yalova Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.