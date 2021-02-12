Yakutiye Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Erzurum Yakutiye Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Yakutiye Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Yakutiye Belediyesi Personel Alımı

Yakutiye Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Belediyecilik faaliyetlerinin 1994 yılında başlandığı Yakutiye, 22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan belediyecilik kanunu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir ilçe belediyesi olarak ilan edilmiştir.

Yakutiye’nin tarihi, kültürel ve turistik özelliklerini ön plana çıkaran bir kalkınma anlayışı ile kentin refah seviyesini artırmak ve modernize olmuş ideal kent konumuna ulaşmak misyonuyla hareket eden kurum, ilçe halkının belediyecilik hizmetleri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projeler üretmekte ve mevcut yapıyı geliştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmalar doğrultusunda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapacağı tahmin edilen kurumun, kadrosunda engelli personellere de yer vereceği öngörülmektedir.

Yakutiye Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosuna çok sayıda personel alması beklenen ile Yakutiye Belediyesi’nin ağırlıklı olarak temizlik işleri işçisi ve zabıta alımı yapacağı tahmin edilmektedir.

Kurumun hangi birimlere kaç adet personel alımı yapacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmamakla birlikte, personel alım çalışmalarının tamamlanması halinde kurumun internet sitesi ve bizim sitemiz üzerinden bütün vatandaşlara duyuru yapılacaktır.

Yakutiye Belediyesi Memur Alımı

İşçi kadrosuna alınacak olan kişilerde genellikle 18-50 yaş aralığı aranırken, Yakutiye Belediyesi memur alımı yapacağı zaman adayların 18 ile 35 yaş arasında olmasına dikkat etmektedir. Ayrıca bazı üst düzey pozisyonlar için alt yaş sınırı 27 olarak belirtilmektedir. Kurum, bina içerisinde ve kendi bünyesine bağlı faaliyet alanlarında memur statüsü ile çalışacak kişiler aramaktadır.

Öte yandan Yakutiye Belediyesi memur alımları kısa ya da uzun dönem olarak gerçekleşebilmektedir. En düşük memur maaşları 2 bin TL civarındadır fakat aylık alınacak ücret kişinin pozisyonuna ve idam ettirdiği görevlere göre değişmektedir. Özellikle uzman ve belirli bir branşta yükseköğretim düzeyinde mezun olmuş kişiler, daha yüksek maaş miktarlarına sahip olabilmektedirler.

Yakutiye Belediyesi İş İlanları

Katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve sürdürülebilir kentleşme anlayışına uygun şekilde Yakutiye’ye örnek belediyecilik hizmetleri sunmak isteyen Yakutiye Belediyesi, emlak ve istimlak, temizlik işleri, imar ve şehircilik, zabıta, kültür ve sosyal işler müdürlüklerinde çalıştırmak üzere yapacağı personel alımlarını internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarına duyuracak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Yakutiye Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yakutiye Belediyesi, bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların kurumun resmi internet sitesi üzerinde yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları, belediye bünyesinde yer alan insan kaynakları birimine hazırladıkları özgeçmişleri ile birlikte giderek başvurularını iletmeleri ya da İşkur tarafından açılan işçi alım görüşmelerine giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yapılan bütün başvuruları değerlendirecek olan Yakutiye Belediyesi insan kaynakları birimi, kurum kriterlerine uygun gördüğü adayları mülakata davet edecektir. Mülakatları başarı ile tamamlayıp kurum personeli olmayı hak kazanan adaylara insan kaynakları birimi tarafından bilgi verilerek işe alım süreci başlatılmaktadır.

Yakutiye İş İlanları

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde merkeze nazaran daha az iş imkânı bulunsa da, işletmelerin faaliyet alanları genişledikçe Yakutiye iş ilanları da artmaktadır. Firmaların personel duyuruları içerisinde hem vasıfsız kişilere, hem de birçok niteliğe sahip olan bireylere göre ilanlar yer almaktadır. Bazı ilanlarda, başvuru yapacak kişilerden özel belgeler de talep edilebilmektedir.

Yakutiye iş ilanları ile şoför arayan şirketler yada kurum ve kuruluşlar örneğin ehliyet belgesine sahip olunmasını istemektedir. Diğer yandan tehlikeli işlerde görev yapacak olan kişilerde de, tehlikeli iş yapabilir belgesinin olup olmadığı incelenmektedir.

Yakutiye Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Yakutiye Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Yakutiye Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yakutiye Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Yakutiye Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Yakutiye Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Erzurum Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Erzurum Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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