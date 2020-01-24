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Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı |Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi İş Başvurusu

Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotör Engelli Personel İşe Alım İlanı | Vodafone Telekominikasyon A.ş İş

Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı |Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi İş Başvurusu
24 Ocak 2020 Cuma 18:58

Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotör Engelli  Personel İşe  Alım İlanı | Vodafone Telekominikasyon A.ş İş Başvurusu

İş İçeriği;

  • Başvuru Şartları;

    Vodafone olarak akıllı telefonlar için yüksek hızlı şebekeler kuruyor, mobil ödeme ve online müzik/video servislerimiz ve cihazları birbirine bağlayan “nesnelerin interneti” uygulamalarımız ile insanların hayatlarını kolaylaştırıyor ve herkesi kesintisiz iletişimin gücüyle tanıştırıyoruz.

    Vodafone, kariyerinizin başında her gün işe “tüm varlığınızla” gelmek isteyeceğiniz yer.
     
    En az Lise mezunu ya da Üniversitelerin 3. ve 4.sınıflarında okuyan
    Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
    İletişim becerileri kuvvetli,  
    Takım çalışmasına yatkın,
    Haftanın 5 günü çalışabilecek,
    İş-Kur'a kayıtlı (% 40 ve üzeri),
  • Vardiya sistemine uygun şahıslar aranmaktadır.
     

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net/is-ilani/vodafone-telekomunikasyon-a-s-genel-basvuru-engelli-2158315

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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