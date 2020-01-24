Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotörü işe Alım İlanı |Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi İş Başvurusu

Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotör Engelli Personel İşe Alım İlanı | Vodafone Telekominikasyon A.ş İş
Vodafone Telekominikasyon A.ş Çağrı Merkezi Operotör Engelli Personel İşe Alım İlanı | Vodafone Telekominikasyon A.ş İş Başvurusu
İş İçeriği;
Vodafone 'de yer alan ilgili departmanlar için İstanbul, Bursa,Sakarya Ankara,İzmir,Diyarbakır,Adana,Erzurum’da çeşitli illerdeki operasyon merkezlerinde Süresiz stajyer aranmış bulunmaktadır .
- Müşteri Operasyonları ve Hizmetleri - Müşteri Hizmetleri ve Operasyonları, Online Kanallar ve Çağrı Merkezi Yönetimi
- Satış - Bireysel ve Kurumsal müşterilere yönelik Direkt ve Endirekt Satış (Satış Kanallarının Yönetimi)
- İnsan Kaynakları - İşe Alım, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Ücret&Ödüllendirme, Eğitim&Gelişim, Organizasyonel Verimlilik, İdari İşler (Fasilite, Bina Yönetimi) ve İş Sağlığı&Güvenliği
- Finans - Finansal Planlama ve Analiz, Finansal Karar Destek, Vergi, Hazine, Finans Operasyon
- Pazarlama - Bireysel ve Kurumsal müşteriler için; Segment Pazarlama, Ürün/Servis Geliştirme&Fiyatlandırma, Müşteri Değer Yönetimi, Marka Stratejisi, Event&Sponsorluk aktiviteleri
- Dış İlişkiler - Regülasyon, Kamu Politikaları, Kamu İlişkileri, Kurumsal İletişim
- Teknoloji – Bilgi Teknolojileri, Network, Teknoloji Kalite ve Servis Güvecesi, Teknoloji Güvenliği, Teknoloji Kurumsal Servisler, Teknoloji Sabit Servisler, Teknoloji Ar-Ge
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Başvuru Şartları;Vodafone olarak akıllı telefonlar için yüksek hızlı şebekeler kuruyor, mobil ödeme ve online müzik/video servislerimiz ve cihazları birbirine bağlayan “nesnelerin interneti” uygulamalarımız ile insanların hayatlarını kolaylaştırıyor ve herkesi kesintisiz iletişimin gücüyle tanıştırıyoruz.
Vodafone, kariyerinizin başında her gün işe “tüm varlığınızla” gelmek isteyeceğiniz yer.
En az Lise mezunu ya da Üniversitelerin 3. ve 4.sınıflarında okuyan
Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
İletişim becerileri kuvvetli,
Takım çalışmasına yatkın,
Haftanın 5 günü çalışabilecek,
İş-Kur'a kayıtlı (% 40 ve üzeri),
- Vardiya sistemine uygun şahıslar aranmaktadır.
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/vodafone-telekomunikasyon-a-s-genel-basvuru-engelli-2158315
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