Vodafone Personel Alımı İlanları Yayımlandı!

Vodafone Personel Alımı İlanları

Vodafone Türkiye A.Ş insan kaynakları sayfası üzerinden personel alımı ve eleman alımı yapıyor. Alım yaptığı pozisyonlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık. Okumaya devam ederek siz de öğrenebilirsiniz.

Vodafone Türkiye A.Ş Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapıyor?

Türkiye’nin önde gelen GSM Operatörlerinden biri olan Vodafone yurt genelinde şubelerinde çalıştırılmak üzere bay-bayan personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? İşte, alım yapılan kadrolar:

Long Term Internship Program,

Tax Executive,

Big Data Analytics Engineer,

Sme Consultant,

Mobil Servisleri Müdürlüğü Stajyeri,

Genel Başvuru Stajyeri,

Corporate IT Windows Systems Senior Specialist,

Planning & Optimization Senior Specialist,

Network Experience Specialist,

IFRS and Management Accounting Executive,

Site Sharing,

Billing & Invoincing Operations Specialist,

Solution Designer,

Software Engineer,

Database Operations Senior Specialist,

Data Architect,

Release & Test Environment Managemnt Database Expert,

Bı Operations Senior Specialist kadrolarında alım yapılacaktır.

Vodafone Personel Alımı Başvuru Şekli

Vodafone personel alımı başvuruları başladı. Başvurular https://www.kariyer.net/firma-profil/vodafone-telekomunikasyon-a-s-1103-1119 sitesi üzerinden yapılacak olup başvuru şartları alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösterecektir.

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