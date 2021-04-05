Vezirköprü Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Samsun Vezirköprü Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Vezirköprü Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Vezirköprü Belediyesi Personel Alımı

Vezirköprü Belediyesi Personel Alımı

1925 yılına kadar Amasya’ya bağlı bir ilçe iken 1925 yılında Samsun iline bağlanan Vezirköprü, Samsun’un en büyük beşinci ilçesidir.

Vezirköprü Belediyesi, okullarıyla, yeşil alanlarıyla, park, bahçe ve yollarıyla, medeni dünyanın ihtiyaç duyduğu bütün gereksinimlerini kazanmış, güvenli, tertemiz, herkesin birbirine saygı duyduğu, insanların ve özellikle çocukların sosyal imkânlarla donatılmış tesislerde vakit geçirdiği bir Vezirköprü için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında çok sayıda vatandaşına iş imkanı sağlayan kurumun kadrosunda ihtiyaç duyduğu bazı birimler için personel alımı yapacağı düşünülmektedir.

Vezirköprü Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Vezirköprü Belediyesi, zabıta birimi haricinde yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuna istihdam edeceği öngörülmektedir.

Belediye yetkililerinin işçi alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağı kurumda bütün personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapmaları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını belirlemek adına personel adaylarına mülakat yapılmaktadır.

Özellikle zabıta kadrosunda hizmet verecek olan adaylardan, şehrin ihtiyaçlarına karşılık verirken adil ve şeffaf olmaları isteyen Vezirköprü Belediyesi‘nde tüm personeller 08.00-17.30 saatleri arasında çalışmakta ve herhangi bir sebeple mesaiye kalan personellerin belediyenin belirlediği ücret politikasına göre haklarının verilmektedir.

Vezirköprü Belediyesi Memur Alımı

Memurlar ise kıdemlerini arttırdıklarında maaşlarına zam alabilmektedir. Vezirköprü Belediyesi memur alımı için adaylar, görevlerine başladıktan sonra pozisyonlarına göre maaş almaktadırlar. Genel olarak 2 bin TL civarında olan bu maaşlar, uzman ve diğer üst düzeydeki personeller için 3 bin TL ve üzeri seviyede olabilmektedir.

Memur kadrolarına yerleşen adayların zamanla maaşlarına zam alabilmeleri mümkün olmaktadır. Maaşa zam alınması, her kadro için geçerlidir. Adaylar ilgili yönetmeliği dikkate alarak zam işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini inceleyebilirler.

Dikkat alınması gereken bir diğer önemli detay da, görev kadrosunun hangisi olduğudur. Nitekim kadroda yükselmek ve böylelikle kıdem zammı almak isteyen adayların, söz konusu kadroda nasıl yükselebileceklerini araştırmaları gerekmektedir. Bu şartlar, kadrodan kadroya göre farklılık göstermektedir. Ayrıca memur statüsündeki Vezirköprü Belediyesi iş ilanları için kurumun web sitesindeki duyuları da takip etmenizi öneririz…

Vezirköprü Belediyesi İş İlanları

Vezirköprü’yü eski cazibeli günlerine döndürerek, Samsun’a ve Türkiye’ye yakışır hale getirmek amacıyla yoğun bir çalışma temposu sergileyen Vezirköprü Belediyesi, bu sebeple kadrosuna alacağı personelleri için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Vezirköprü Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kadrosuna almayı hedeflediği personellerinin, kadrolandırma şekillerini ve şartlarını internet sitesinden detaylı bir şekilde yayınlamayı tercih eden Vezirköprü Belediyesi, bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurarak ön başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonucu belediyenin istediği kriterlere uygun görülen adaylar kadrolandırma yapılacak ilgili birim ve insan kaynakları birimi tarafından mülakata tabi tutulmakta ve başarılı olanlar için işe alım süreci başlatılmaktadır.

Vezirköprü İş İlanları

Vezirköprü’de iş nereden bulunur? İş bulmak isteyen vatandaşlar genellikle tanıdıklar vasıtasıyla iş bulabilmektedir. Ancak Vezirköprü iş ilanları sayfası aracılığıyla kişiler hem kolay bir şekilde meslek sahibi olabilirler, hem de sahip oldukları niteliklere göre en uygun ilanı bulabilirler.

Söz konusu duyurular sayesinde işverenler, personel ihtiyacını karşılarken vatandaşlarda kolay bir şekilde meslek sahibi olabilmektedirler…

Güncel Vezirköprü iş ilanları

Vezirköprü Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Vezirköprü Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vezirköprü Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Vezirköprü Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Vezirköprü Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Vezirköprü Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Vezirköprü Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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