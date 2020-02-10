VEFA İlaç ve San.Tic A.ş İnsan Kaynakları Uzma yardımcısı İşe Alımı
VEFA İlaç ve San.Tic A.ş İnsan Kaynakları Uzma yardımcısı İşe Alımı
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İş İçeriği;
Üniversitelerin tercihen Çalışma Ekonomisi, İşletme ya da ilgili bölümlerinden mezun, Tercihen İnsan Kaynakları Departmanında en az 1 yıl tecrübe edinmiş, İK Seçme Yerleştirme, Yetenek, Ücret ve Kariyer Yönetimi alanlarının en az birinde kariyer hedefleyen, İngilizce dil bilgisine hakim, İletişimi kuvvetli, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek, İç motivasyonu yüksek, ERP programları ile çalışabilen, Ekip çalışmasına yatkın, Temsil yeteneği güçlü, Dış görünüşüne ve kişisel imajına önem veren, Aktif araç kullanabilen, İstanbul Avr. Yakasında ikamet eden,Başvuru Şartları;
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
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Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
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En az 4 yıl tecrübeli adaylar
Üniversite Mezunu Adaylar
İnsan Kaynakları alanında tecrübeliSağlık sektörü üzerine
Uzman yardımcısı niteliğinde eleman alınacaktır
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/vefa-ilac-sanayi-ve-tic-ltd-sti-insan-kaynaklari-uzman-yardimcisi-2452186
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