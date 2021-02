Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı 2021 | 50 temizlik personeli işçi alımı iş ilanı iş başvurusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımı 2021 Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Temizlik personeli ve hasta bakıcı personel alımı detaylar haberde..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI



Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

ÇALIŞTIRILACAĞI HİZMET TÜRÜ TALEP EDİLEN İŞGÜCÜ SAYISI EĞİTİM DURUMU ÖZEL ŞARTLAR GÖREV YAPILACAK İL/ İLÇE İSTİHDAM YÖNTEMİ Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 35 Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri alanının Sağlık Bakım Teknisyeni dalından mezun olmak. 1. Ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının sağlık bakım teknisyeni dalından mezun olmak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

3. Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

4. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. VAN/TUŞBA Kura ve Sözlü Sınav Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 15 Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak. 1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından birinden mezun olmak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

3.Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

4. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

5. Askerlikle ilişiği bulunmamak.

6. İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet

ediyor olmak. VAN/TUŞBA Kura ve Sözlü Sınav



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) BAŞVURU ŞARTLARI İLE KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

• Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.

• Askerlik ile ilişiği olmamak.

• İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

• Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

• Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle ilgili dal ya da dallarından mezun olmak.

• Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

• Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen meslek kollarına başvuru yapacaklardır.

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00’da Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Amfisinde yapılacaktır. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri Üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin www.yyu.edu.tr web sayfası duyurular bölümünden canlı olarak adaylarla youtube linki paylaşılacaktır.

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

• Belge Teslim İşlemleri: Kura çekimi sonucu belirlenen adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.yyu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yyu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

• Adaylar tarafından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e- posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için

postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

• Sözlü sınavında başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

• Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi internet sayfasında (www.yyu.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.



B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.



C) ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

• Sözlü sınav sonucunda başarılı olup göreve başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.yyu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.



D) GÖREV TANIMLARI

1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, hastanın gereksinimlerini bilmek, bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

2. Hasta ya da yaşlının günlük kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak. Hastaya pozisyon vermek, hastanın oda düzenini sağlamak ve oda temizliğini yapmak.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

5. Görevlendirildiği birimlerin, kliniklerin ve ünitelerinin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

6. Bir üst amirinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©