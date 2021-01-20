Doğu ilimizin parlayan yıldızı Van, son açıklaman verilere göre 1 milyon 200 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiyemizin en kalabalık 19. ili konumunda bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesimizde yer alan Van, tarihsel ve kültürel olarak Türkiyemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Van Büyükşehir Belediyesi ve yeni Kayyum belediye başkanı bilgisi dahilinde geçtiğimiz günlerde yapılmış olan açıklamalarda  belediye bünyesinde ve iştirak şirketlerinde hizmeti ve hizmet kalitesini artırmak ve istihdama katkıda bulunmak için  boş kadro ve pozisyonlar için çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştirileceğini açıklandı. Van Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı ilanına dair istenilen nitelik, özellikler ile başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında haberimiz devamından ve  www.kamusaati.com web adresinden bizi sürekli takipte kalarak  detaylı bilgi alabilirsiniz.

Van Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı İlanı

Van Büyükşehir Belediyemizin  Son yıllarda Kayyum ile atanan belediye başkanı ile yapmış olduğu istihdama katkı çalışmaları son derece güzel bir sonuç vermiş ve bilgede ve şehirdeki işsizlik sayılarını azaltmak amacıyla önemli atılımlarda bulunmuşlardır. İş başı garantisi vererek işkur bünyesinde ve belediye bünyesinde açılan kurslar açan, bilgedeki işsiz insanların istihdamnı kolaylaştıran ve teşviklerini açıklayan Van Büyükşehir Belediyesi şimdi de kendi bünyesi ve iştirak şirketlerinde çok sayıda memur işçi personel alımı yapacağını belirtti.

 

Belediyemizin bünyesine yapılması planlanan  çok sayıda memur işçi personel alımı için ilanların kademeli olarak yayımlanacağını ve kısa süre içerisinde personel alım ilanlarının yayımlanmaya başlanacağını açıklanmıştır. Van ilimiz ve ilçelerinde yaşayan binlerce işsiz Belediye başkanı olarak atanmış kayyum başkanın istihdama katkı sağlayacağı  işsizlilerinde kayyum belediyee başkanı e devlet tarafından atılan mega projeler ile kurtulacakları için çok mutlu oldular.  Şimdi Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bunan iştirak şirketleri müdürlükleri hangi kadro ve pozisyonlarda, ne kadar işçi memur personel alımı yapacak merak içerisinde bekleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Siz değerli takipçilerimizin web sayfası olan www.kamusaati.com adresimizinden Van ili ve ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel önemli şirketler tarafınca  yayımlanmış ve ilerideki günlerde yayımlanacak olan  iş ilanlarını pozisyonlar için istenilen özellikleri ve nitelikleri de görebilirsiniz.