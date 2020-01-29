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Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 İşçi Personel Alımı Yapacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Zirai ürünler Satış elamanı, Zeynin endüstri teknikeri, Kamyon Şoförü, Salamura İşçisi alımı, işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...

Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 İşçi Personel Alımı Yapacak
29 Ocak 2020 Çarşamba 11:11

Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 İşçi Personel Alımı Yapacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Zirai ürünler Satış elamanı, Zeynin endüstri teknikeri, Kamyon Şoförü, Salamura İşçisi alımı,  işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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