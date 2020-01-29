Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Zirai ürünler Satış elamanı, Zeynin endüstri teknikeri, Kamyon Şoförü, Salamura İşçisi alımı, işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...
Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 İşçi Personel Alımı Yapacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Zirai ürünler Satış elamanı, Zeynin endüstri teknikeri, Kamyon Şoförü, Salamura İşçisi alımı, işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...
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