Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda Teknikeri, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Elektrikçi, Forklift Operatörü, Kasap, Temizlik Görevlisi, işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alımı Yapacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda Teknikeri, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Elektrikçi, Forklift Operatörü, Kasap, Temizlik Görevlisi, işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler