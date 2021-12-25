Üniversite Misafirhanesi 12 Daimi İşçi ve Personel Alımı İş İlanları

Kamu personeli alımları için kamu kurumları ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Üniversite misafirhanesi bünyesinde çalışmak üzere en az lise mezunu 12 daimi işçi ve personel alımı iş ilanları yayınlandı.

Kamuya personel alımı ilanları yayınlanıyor ve personel alımları yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan ilanı üniversite misafirhanesi bünyesinde çalışmak üzere 3 farklı unvanda daimi 12 personel alımı ve işçi alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Başvuru yapacak adaylar için Şırnak Üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre alınacak personellerin 9 erkek destek personeli 2 kadın destek personeli resmi olarak bir erkek teknisyen olmak üzere toplamda 12 kişilik boş kontenjan açık olduğu belirtilmiştir.

Üniversite Personel Alımı Başvuruları

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular üniversitenin web adresi üzerinde yer alan duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup vesikalık fotoğrafı yapıştırıp ve imzalamak suretiyle başvuru tarihleri içerisinde yapılabilir. Posta yolu ile Şırnak üniversitesi personel daire başkanlığı Mehmet emin acar kampüsü rektörlük binası adresine iletilecektir.

Başvuru yapacak adaylar için başvuru tarihleri ise bu ilanı başvurular 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmış olup en geç müracaatlar 27 Aralık 2021 tarihine kadar mesai sonuna kadar yapılabilecektir.

Başvuruda aranan şartları

Başvuru yapacak kadar ilk türk ceza kanunun 3. maddesinde belirtilen suçlardan mahkeme olmamış olması gerekiyor.

Askerlik durumu itibariyle askerliğini bitirmiş veya askerlikten muaf olma şartı aranıyor.

Kamusal haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı olarak yapmasına engel akıl hastalığı veya fiziken bir engeli bulunmamak,

Türk vatandaşı olma,

35 yaşını geçmemek,

En az lise mezunu olan kişiler,

Kamu personeli seçme sınavından en az 60 alma şartları ile personeller alınacaktır.