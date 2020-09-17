TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı! Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. Karşınuza çıkacak sayfa üst resim sizden istenen bilgileri dodurarak kaydet başvuru tamamlaya basarak ilerleyebilrsiniz ve başvuru takibi içinde İŞKUR sistemi üzerinden typ başvuru sorgulama tıklanarak kontrol edilebilmektedir .Başvurular 16 Eylül 2020 ile 19 09 2020 tarihi aralığında yapılacaktır.Kurumlarda çalışma süresi ise 9 ay olarak açıklanmıştır en önemli kriteri aile gelir seviyesi son 1 aylık işsiz olma şartı ve her aileden 1 kişi bu alanda fayda sağlanacaktır

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©