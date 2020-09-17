TYP Okullarda İşe Alımlar Başladı! Başvuru nasıl yapılır? İşkur başvurusu ve Şartları

İŞKUR 2020 TYP başvuru ekranı: MEB TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru Süresi Kaç gündür ? Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılacaktır?İşte Detaylar
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İŞKUR 2020 TYP başvuru ekranı: 2020 MEB TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru Süresi Kaç gündür ? 2020 TYP Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılacaktır?İşte Detaylar
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. Karşınuza çıkacak sayfa üst resim sizden istenen bilgileri dodurarak kaydet başvuru tamamlaya basarak ilerleyebilrsiniz ve başvuru takibi içinde İŞKUR sistemi üzerinden typ başvuru sorgulama tıklanarak kontrol edilebilmektedir .Başvurular 16 Eylül 2020 ile 19 09 2020 tarihi aralığında yapılacaktır.Kurumlarda çalışma süresi ise 9 ay olarak açıklanmıştır en önemli kriteri aile gelir seviyesi son 1 aylık işsiz olma şartı ve her aileden 1 kişi bu alanda fayda sağlanacaktır
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