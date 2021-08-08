TÜSEB noter kurasıyla 15 hizmetli alımı İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı noter kurasıyla KPSS şartı olmadan 15 hizmetli alacak. Noter kurasında ismi çıkan adaylara sözlü sınav uygulanacak

İşte 8 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilan

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR

Başvuru Bitiş Tarihi: 13.08.2021

Açılan kadro: Hizmetli

Kadro sayısı: 9

Öğrenim düzeyi: En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak

Çalıma periyodu: Daimi

Görev yeri: İstanbul

Noter kura tarihi: Başkanlık web sitesinde ilan edilecek

Nitelik:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığ ı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahküm olmamak.

5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekanlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağ ı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

12.Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağ ı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

Açılan kadro: Hizmetli

Kadro sayısı: 6

Öğrenim düzeyi: En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak

Çalıma periyodu: Daimi

Görev yeri: İstanbul

Noter kura tarihi: Başkanlık web sitesinde ilan edilecek

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahküm olmamak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8. Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekanlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

II. Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

12.Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL