Türkiye Şeker Fabrikaları Personel Alım İlanıTürkiye Şeker Fabrikaları aracılığıyla personel alımı yapacağını açıkladı .İŞKUR Yayınlanan ilanda 1500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu şubelerinden ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılacak. Şeker fabrikalarına yapılacak olan personel alımlarında kontenjan dağılımı nasıl olacak? Hangi kadrolara atamalar ve alımlar yapılacak? İşte personel alım detayları...

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2020

Türkiye Şeker Fabrikaları aracılığıyla personel alımı yapacağını açıkladı .İŞKUR Yayınlanan ilanda 1500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Personel alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu şubelerinden ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılacak. Şeker fabrikalarına yapılacak olan personel alımlarında kontenjan dağılımı nasıl olacak? Hangi kadrolara atamalar ve alımlar yapılacak? İşte personel alım detayları...

Türkiye Şeker Fabrikaları, personel alımı yeni yıl başı ile olacağını duyurdu. yayınlanan ilana istinaden 3 farklı pozisyonda 1500 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve personel alımı için kontenjanlar netleşti. Başvuruların yapılacağı yerler de belirlendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alınan izne istinaden Şirkete bağlı bazı kurumlarda Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak için toplam 260 işçi (MYO/Ön Lisans Mezunu) alımı yapılacagıda netlik kazanmış oldu

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak çalışma arkadaşları için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak şartı ile 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kumullarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

FABRİKALARA ALINACAK PERSONELİN İŞYERİ ve MESLEK DAĞILIMI

ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılabilmektedir.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo aşagıda mevcuttur.

FABRİKALARA ALINACAK PERSONELİN İŞYERİ ve MESLEK DAĞILIMI

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