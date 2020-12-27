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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 38 Personel Alımı İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 38 Personel Alımı İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 38 Personel Alımı İlanı
27 Aralık 2020 Pazar 13:25

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 38 Personel Alımı İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALIMLARI OLACAKTIR.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 04.01.2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 08.01.2021

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

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