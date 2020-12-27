Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 38 personel alacak

SIRA NO TÜSEB KADROSU KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUN OLUNAN BÖLÜM/ PROGRAM NİTELİK/KOŞUL ÇALIŞMA PERİYODU GÖREV YERİ SINAV TARİHİ VE YERİ

1 İdari Personel 14 Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak. 5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

2 İdari Personel 3 Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak. 5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

7.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

3 İdari Personel 3 Lisans Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt dışı bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.YDS’den 50 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

7.En az bir yıl tecrübe sahibi olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

4 İdari Personel 2 Lisans Herhangi bir bölümden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullardan/bölümlerden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına hakim olmak. 7.Marka ve/veya patent vekilliği belgesine sahip olmak. 8.YDS’den 50 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

9.Fikri ve sınai mülkiyet alanında en az bir yıl tecrübe

sahibi olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

5 İdari Personel 1 Lisans Grafik Tasarımı bölümünden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Tercihen en az bir yıl tecrübe sahibi olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

6 İdari Personel 1 Lisans İletişim Fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Büro yönetimi ile ilgili en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

7.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

8.Etkin zaman yönetimi, çoklu görev, sözlü ve yazılı iletişim, genel ve öncelik planlama, organizasyon becelerine, sistematik ve düzenli çalışma ilkelerine sahip olmak.

9.Temsil yeteneği kuvvetli, diksiyonu düzgün ve dinamik

olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

7 İdari Personel 2 Lisans Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Tercihen en az bir yıl tecrübe sahibi olmak. 7.Aşağıdaki yazılım dillerinden en az 2 tanesinde iyi derecede bilgi sahibi olmak.

-C#, C++, .NET, .NET MVC, Java, XML, XML Web

servisleri.

8.Aşağıdaki yazılım dillerden birkaçında deneyim sahibi olmak.

- Temel html, Css, Java Script, PHP.

- İyi derecede veri tabanı yönetimi bilgisine sahip olmak. (SQL, Oracle vb.)

- IIS bilgisine sahip olmak.

9.Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek. 10.Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme

konusunda istekli olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

8 İdari Personel 2 Lisans Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Tercihen en az bir yıl tecrübe sahibi olmak. 7.Aşağıdaki konularda tercihen deneyim sahibi olmak.

- İleri derece sistem network bilgisine sahip olmak

- System securty alanında deneyimli olmak.

- Firewall (güvenlik duvarı) yönetebilmek, antvirüs programlarında deneyimli olmak.

- Güvenlik duvarı politikaları ve uygulamalarında deneyimli olmak.

- Loglama ve mailfilter konularına hakim olmak.

- Micorosoft Sistem Mühendisliği sertifikasına sahip olmak (MCSE).

- Microsoft Windows Server hizmet deneyimine sahip olmak.

- Vmware ürünlerinde deneyimli olmak.

8.Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek. 9.Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme

konusunda istekli olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

9 İdari Personel 3 Önlisans Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Aşağıdaki konularda tercihen bir yıl deneyim sahibi olmak.

- Sistem network bilgisine sahip olmak.

- Antvirüs programlarının kurulum ve yönetilmesinde deneyimli olmak.

- Microsoft Windows işletim sistemlerinde bilgi sahibi olmak.

- PC arıza tespit ve onarım konusunda deneyime sahip olmak.

- Yazılım dillerinde bilgi sahibi olmak.

7.Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek. 8.Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme konusunda istekli olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

10 İdari Personel 1 Önlisans Grafik Tasarımı bölümünden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Tercihen en az bir yıl tecrübe sahibi olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

11 İdari Personel 2 Önlisans Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Alanında iki yıl deneyim sahibi olmak.

7.Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

8.Kendini geliştirme ve yeni teknolojileri takip etme konusunda istekli olmak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

12 İdari Personel 4 Önlisans Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullardan/bölümlerden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak. 1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),

(6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları

taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak. 5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye

ayrılmış olmamak. Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.