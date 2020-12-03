Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak. Türkiye İstatistik Kurumu iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde..

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda dağılımı gösterilen şekilde Temizlik ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşılabilirler. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı 30/11/2020 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).