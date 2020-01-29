Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Kpss puanı esas alınarak 197 Personel Alımı Yapacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Ankara, İstanbul ve Yalova'da görevlendirmek üzere Aşçı, Bahçıvan, Bulaşıkçı, Çay Ocakçısı, Garson, Hizmetli, Pastacı, Memur,Görsel Tasarımcı olmak üzere toplamda 197 personel alımı yapacak Detaylar haberde...
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM 197 Personel Alımı Yapacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Kpss puanı esas alınarak 197 Personel Alımı Yapacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Ankara, İstanbul ve Yalova'da görevlendirmek üzere Aşçı, Bahçıvan, Bulaşıkçı, Çay Ocakçısı, Garson, Hizmetli, Pastacı, Memur,Görsel Tasarımcı olmak üzere toplamda 197 personel alımı yapacak Detaylar haberde...
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.
1- SINAV ŞEKLİ
Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.
2- ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları, gerekmektedir.
3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40'ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.
5- DİĞER HUSUSLAR
Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20'inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
6- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR
|STATÜSÜ
|UNVANI
|HİZMET
SINIFI
|GÖREV
İLİ
|KADRO SAYISI
|ATANACAKLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
|CİNS.
|KPSS YILI
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
|ÖĞRENİM DURUMU
|657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
|Aşçı
|YHS
|Ankara
|35
|E/K
|KPSS 2018/2019
P94 / P93 / P3
70
|Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak dalı veya yükseköğretim kurumlarının aşçılık, gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olmak.
|İstanbul
|5
|Yalova
|2
|Bahçıvan
|YHS
|Ankara
|5
|E/K
|KPSS 2018
P94 / P93
70
|Mesleki eğitim veren liselerin tarım alanı bahçe bitkileri, süs bitkileri, peyzaj dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının bahçe tarımı, süs bitkileri, peyzaj bölümünden mezun olmak.
|Bulaşıkçı
|YHS
|Ankara
|10
|E/K
|KPSS 2018
P94
70
|Lise veya dengi okul mezunu olmak.
|İstanbul
|6
|Yalova
|2
|Çay Ocakçı ve garson
|YHS
|Ankara
|17
|E/K
|KPSS 2018
P94 / P93
70
|Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
|Garson
|YHS
|Ankara
|40
|E/K
|KPSS 2018
P94 / P93
70
|Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının ikram hizmetleri bölümünden mezun olmak.
|İstanbul
|5
|Yalova
|3
|Hizmetli
|YHS
|Ankara
|33
|E/K
|KPSS 2018
P94
70
|Lise veya dengi okul mezunu olmak.
|İstanbul
|7
|Yalova
|2
|Pastacı
|YHS
|Ankara
|6
|E/K
|KPSS 2018
P94 / P93
70
|Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı pastacılık dalı veya iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının pastacılık ve ekmekçilik bölümünden mezun olmak.
|Memur
|GİH
|Ankara
|14
|E/K
|KPSS 2018/2019
P93/P3
70
|En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya önlisans programlarının halkla ilişkiler bölümlerinde mezun olmak.
|Görsel Tasarımcı
|GİH
|Ankara
|5
|E/K
|KPSS 2018/2019
P3
70
|En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin grafik tasarım alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
İlanen duyurulur.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler