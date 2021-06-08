Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan personel alım ilanları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın ilanda belirtilen birimlerine 71 personel alımı yapılacak.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli alıyor
- İlan Metni |
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR.
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN) ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.01
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya
Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.02
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.03
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.04
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.05
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.06
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.07
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.08
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAKRUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.09
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans BölümleriElektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.10
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.11
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.12
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.13
|AR-GE
Personeli (Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Raylı Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.14
|AR-GE
Personeli (Teknisyen)
|Ön Lisans Bölümleri
Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Motor Teknolojisi, Otomotiv, Otomotiv Teknolojisi, Mekatronik, Raylı Sistemler Makine veya Gemi İnşaat Teknikerliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.15
|AR-GE
Personeli (Teknisyen)
|Ön Lisans Bölümleri
Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Mekatronik veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|KOCAELİ
|TÜBİTAK RUTE
|TBTK.RUTE-2021-2
|TBTK.RUTE-2021-2.16
|AR-GE
Personeli (Teknisyen)
|Ön Lisans Bölümleri
Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar veya İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|KOCAELİ
NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected]
Telefon : (262) 643 0462-2490-2491
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor
- İlan Metni |
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|TÜBİTAK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
|TBTK.İKDB.2021-1
|TBTK.İKDB.2021-1.01
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|4
|ANKARA
|TBTK.İKDB.2021-1
|TBTK.İKDB.2021-1.02
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|4
|ANKARA
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0312 298 17 26 / 17 71 / 17 21
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli alıyor
- İlan Metni |
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK RAYLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR
|TBTK.RUTE.KS.2021-2
|TBTK.RUTE.KS.2021-2.01
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinde 3. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
|29
|KOCAELİ
|TBTK.RUTE.KS.2021-2
|TBTK.RUTE.KS.2021-2.02
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Uçak Sistemleri Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birinde 3. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
|9
|KOCAELİ
|TBTK.RUTE.KS.2021-2
|TBTK.RUTE.KS.2021-2.03
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği veya Lif ve Polimer Mühendisliği bölümlerinden birinde 3. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
|3
|KOCAELİ
NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected]
Telefon : (262) 643 0462-2490-2491"
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected]
Telefon : (262) 643 0462-2490-2491"
TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor
- İlan Metni |
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından
TÜBİTAK TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (TBAE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.SON BAŞVURU TARİHİ: 28.06.2021
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR
|TÜBİTAK TBAE
|TBTK.TBAE.2021-2
|TBTK.TBAE.2021-2.1
|UZMAN YARDICISI/ UZMAN
|Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği
|1
|KOCAELİ
NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 677 23 30 - 677 2337