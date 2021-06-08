Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan personel alım ilanları

BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI ŞEHİR

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.01 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya

Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.02 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler

Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.03 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.04 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.05 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.06 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.07 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.08 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAKRUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.09 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans BölümleriElektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.10 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.11 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.12 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.13 AR-GE

Personeli (Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Sistemleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Raylı Sistemler Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.14 AR-GE

Personeli (Teknisyen) Ön Lisans Bölümleri

Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Motor Teknolojisi, Otomotiv, Otomotiv Teknolojisi, Mekatronik, Raylı Sistemler Makine veya Gemi İnşaat Teknikerliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 KOCAELİ

TÜBİTAK RUTE TBTK.RUTE-2021-2 TBTK.RUTE-2021-2.15 AR-GE

Personeli (Teknisyen) Ön Lisans Bölümleri

Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Mekatronik veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 KOCAELİ