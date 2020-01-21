Türkcell Süperonline Çağrı Merkezi Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı
Türkcell Süperonline Çağrı Merkezi Personeli İşe Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu
İş İçeriği;
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilecek
Bay ,Bayan
Türkiye’ nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, bir Turkcell grup şirketidir. Kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell Superonline, Türkiye’de 1000Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine ses, data, geniş bant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleri ve katma değerli servisler sunmaktadır.
Turkcell Superonline Fiber Çözüm Merkezinde, ürün ve hizmetlerin telefonda tanıtım ve satışını gerçekleştirecek
Çağrı merkezi tecrübesi olan takım lideri müşteri temsilcisi çalışma arkadaşları aranmaktadır
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Başvuru Şartları;
- En az Önlisans mezunu
- Çağrı Merkezi veya Satış Kanalı tecrübesi olan
- Telefonda ifade ve ikna kabiliyeti kuvvetli
- Satış konusunda kendine güvenen
- Doğru bilgi aktarımı ve kaliteli hizmetle müşteri memnuniyeti sağlayabilecek
- Müşteri odaklı bakış açısına sahip
- Motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas
- Takım çalışmasına yatkın MS Office uygulamalarına hakim
- Outbound çağrı ile Superonline müşterilerine telefonda satış yapabilecek kabiliyette
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/samsun-telemarket-iletisim-hizmetleri-insaat-tur-turkcell-superonline-cagri-merkezi-2431203
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