 Türkcell Süperonline  Çağrı Merkezi  Personeli İşe  Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu

Sürekli / Tam zamanlı çalışabilecek

Bay ,Bayan

Türkiye’ nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, bir Turkcell grup şirketidir. Kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell Superonline, Türkiye’de 1000Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine ses, data, geniş bant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleri ve katma değerli servisler sunmaktadır.

Turkcell Superonline Fiber Çözüm Merkezinde, ürün ve hizmetlerin telefonda tanıtım ve satışını gerçekleştirecek

Çağrı merkezi tecrübesi olan takım lideri müşteri temsilcisi çalışma arkadaşları aranmaktadır