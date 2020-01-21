0
0
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
Kuşburnu nasıl tüketilir? Faydaları ve zararları
1
2
0
0
0
0

Türkcell Süperonline Çağrı Merkezi Personeli İşe Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu

Türkcell Süperonline Çağrı Merkezi Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı

Türkcell Süperonline Çağrı Merkezi Personeli İşe Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu
21 Ocak 2020 Salı 13:48

 Türkcell Süperonline  Çağrı Merkezi  Personeli İşe  Alım İlanı | Türkcell Süperonline İş Başvurusu

İş İçeriği;

  • Sürekli / Tam zamanlı çalışabilecek

    Bay ,Bayan

    Türkiye’ nin yenilikçi telekom operatörü Turkcell Superonline, bir Turkcell grup şirketidir. Kendi altyapısını kurmak üzere fiber optik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell Superonline, Türkiye’de 1000Mbps’ye varan hızlarda internet erişimi sağlayan ilk ve tek telekom operatörüdür. Turkcell Superonline, bireysel ve kurumsal müşterilerine ses, data, geniş bant internet erişimi, toplu ses taşıma ve kiralık veri hattı hizmetleri ve katma değerli servisler sunmaktadır.

     Turkcell Superonline Fiber Çözüm Merkezinde, ürün ve hizmetlerin telefonda tanıtım ve satışını gerçekleştirecek

    Çağrı merkezi tecrübesi olan takım lideri müşteri temsilcisi çalışma arkadaşları aranmaktadır

  • Başvuru Şartları;

  • En az Önlisans mezunu
  • Çağrı Merkezi veya Satış Kanalı tecrübesi olan
  • Telefonda ifade ve ikna kabiliyeti kuvvetli 
  • Satış konusunda kendine güvenen
  • Doğru bilgi aktarımı ve kaliteli hizmetle müşteri memnuniyeti sağlayabilecek 
  • Müşteri odaklı bakış açısına sahip 
  • Motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas 
  • Takım çalışmasına yatkın MS Office uygulamalarına hakim 
  • Outbound çağrı ile Superonline müşterilerine telefonda satış yapabilecek kabiliyette

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/samsun-telemarket-iletisim-hizmetleri-insaat-tur-turkcell-superonline-cagri-merkezi-2431203

    Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

    Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Türkcell Süperonlin #Müşteri Hizmetleri
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber