Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı
Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı
İş İçeriği;
- Kariyerine Turkcell Global Bilgi’de yön vermek istiyorsan
- En az Lise, tercihen Önlisans ve Lisans mezunu isen
- İletişimim kuvvetli, problem çözmede üstüme yoktur ve ikna gücüm yüksektir diyorsan
Bilişim, Telekomünikasyon, Çağrı Merkezi Ürün ve Hizmetleri, Hizmet , Danışmanlık
Sürekli Tam zamanlı
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Uzman
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Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
Başvuru Şartları;
- Fiber, ADSL, E-mail ürünlerine ait teknik destek almak isteyen müşterilerimizden gelen çağrıların cevaplanması (Bilgisayar işletim sistemleri, ağ bağlantıları, internet explorer uygulamaları, modem ve bilgisayar arasındaki fiziksel bağlantıları)
- Web tabanlı bilgi programı vasıtasıyla ürünler ve kampanyalar hakkındaki son bilgilerin müşterilere aktarılması
- İlk kontakta çözüm bulunamayan taleplerde task açılması ve süreçlere uygun takip etmek suretiyle çözüme ulaştırılması
- Müşteri memnuniyetini sağlamak için belirlenmiş konuşma kalitesi kuralları ile görüşmenin gerçekleştirilmesi
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/global-bilgi-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-erzurum-2422967
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