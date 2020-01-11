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Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı

Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı

Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı
11 Ocak 2020 Cumartesi 15:09

Turkcel Müşteri Temsilcisi Personel Alımı İlanı İşçi Alımı İlanı

İş İçeriği;

  • Kariyerine Turkcell Global Bilgi’de yön vermek istiyorsan 
  • En az Lise, tercihen Önlisans ve Lisans mezunu isen
  • İletişimim kuvvetli, problem çözmede üstüme yoktur ve ikna gücüm yüksektir diyorsan

Bilişim, Telekomünikasyon, Çağrı Merkezi Ürün ve Hizmetleri, Hizmet , Danışmanlık

Sürekli Tam zamanlı

  • Uzman

  • Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

    Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

Başvuru Şartları;

  • Fiber, ADSL, E-mail ürünlerine ait teknik destek almak isteyen müşterilerimizden gelen çağrıların cevaplanması (Bilgisayar işletim sistemleri, ağ bağlantıları, internet explorer uygulamaları, modem ve bilgisayar arasındaki fiziksel bağlantıları)
  • Web tabanlı  bilgi programı vasıtasıyla ürünler ve kampanyalar hakkındaki son bilgilerin müşterilere aktarılması
  • İlk kontakta çözüm bulunamayan taleplerde task açılması ve süreçlere uygun takip etmek suretiyle çözüme ulaştırılması
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak için belirlenmiş konuşma kalitesi kuralları ile görüşmenin gerçekleştirilmesi

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz  https://www.kariyer.net/is-ilani/global-bilgi-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-erzurum-2422967

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Türkcel iş ilanı
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