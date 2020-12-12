TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ

Tsk muvazzaf astsubay alımı yapacak başvuru detayları ve başvuru formu için tıklayınız

BAŞVURU YAPARKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ

1. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.

2. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı, temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

3. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

4. Tercihlerinizi yaparken mezun olduğunuz lisans programına uygun olmak şartıyla mümkün olduğunca hem muharip hem de yardımcı sınıflardan tercihte bulununuz. Seçim aşamalarından başarılı olmanız halinde almanız gereken sağlık raporu kriterleri, muharip ve yardımcı sınıflar için farklı olacağından [örneğin; sevk edildiği hastaneden "D-1'e (muharip sınıf) göre muvazzaf astsubay olamaz, D-2'ye (yardımcı sınıf) göre muvazzaf astsubay olur" kararlı sağlık raporu alan bir aday yalnızca muharip sınıflardan tercihte bulunmuşsa, sağlık raporu uygun olmadığından tercihlerine yerleştirilemeyecek, yardımcı sınıflarda da tercihi bulunmadığından elenecektir] hem muharip sınıftan hem de yardımcı sınıftan tercih yapmanız lehinize olacak, duruma göre elenmenize engel olabilecektir.

5. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.

6. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

7. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

8. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

10. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

11. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

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