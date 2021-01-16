 Türk Kızılayı Personel Alımı İlanı

TÜRK KIZILAYI

Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni (Alanya Şube) (ASM0121)

Türk Kızılay / Alanya / Antalya

Yayın Tarihi: 13.1.2021

Türk Kızılay Antalya ili / Alanya Şubemizde görevlendirilmek üzere Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni arıyoruz.

Genel Nitelikler

Sağlık alanında en az ön lisans, tercihen lisans mezuniyeti,

Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

İlk Yardım Eğitmenliği sertifikasına sahip(en az 1 yıllık yetki belgesi olması),

Eğitim verme konusunda deneyim sahibi,

İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

İlkyardım ve İlkyardım Eğitim Merkezleriyle ilgili yasal mevzuat bilgisi,

Tercihen SAP kullanım bilgisi,

Takım çalışmasına yatkın,

Çözüm ve sonuç odaklı,

Proaktif,

Gelişim odaklı,

Paydaş memnuniyetine önem veren ve iletişim yeteneği kuvvetli,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği olan,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için).

İş Tanımı

İlk Yardım Eğitim Merkezinin, kurumsal ve yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesini sağlamak. İlkyardım Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Eğitim merkezi bünyesinde yürütülmekte olan tüm eğitimleri planlanmak, tanıtılmasını sağlamak, uygulamak, izleme ve değerlendirmesini yapmak/yapılmasını sağlamak,

Kurumsal müşteriler başta olmak üzere ihtiyaç halinde diğer paydaşlara İlk Yardım eğitimleri vermek/verilmesini sağlamak,

Eğitim faaliyetleri tanıtma, pazarlama ve yaygınlaştırma stratejilerini belirlemek, kurum tarafından belirlenen stratejilere uygun hareket etmek,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda eğitmen olarak görev almak.

Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı (DGA2021)

Türk Kızılay / Ankara

Yayın Tarihi: 4.1.2021

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sosyal Bilimler, Ekonometri, İstatistik veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Tercihen veri analizi, veri temizliği ve raporlama konularında en az 2 yıllık tecrübe sahibi,

Nitel ve nicel veri analizi araştırma metotlarına hakim,

Akademik araştırma deneyimine sahip (tercihen disiplinlerarası araştırma),

Uluslararası güvenlik, uluslararası politik ekonomi, çatışma, kimlik, göç, kalkınma literatürlerinden en az birine hakim,

İleri istatistiki modellemelere hakim,

SPSS, R veya Python veri analiz programlarından en az birine hakim,

İleri seviyede İngilizce bilen,

Seyahat engeli olmayan,

Ekip çalışmasına yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Sürücü belgesi sahibi ve aktif araç kullanabilen,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olan,

'Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı'

aramaktayız.

İŞ TANIMI

Doğrulama ve Gözlem Sistem kurulumunda ve araçlarının geliştirilmesine katkı sağlanması,

Doğrulama ve Gözlem faaliyetlerinde veri toplamak amacıyla kullanılacak anket formlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,

Program kalitesini artırmak ve etkisini ölçmek için yürütülecek çeşitli veri toplama süreçlerine aktif katılım sağlanması,

Doğrulama ve Gözlem saha ziyaretleri ve Çağrı Merkezi faaliyetleri kapsamında üretilen bilgilerin yönetiminin sağlanması,

Doğrulama ve Gözlem faaliyetleri kapsamında toplanan verilerin kalite kontrolünün yapılması ve düzenli olarak raporlanması,

Süreç izleme faaliyetleri ile ilgili standart operasyon prosedürleri (SOP) dokümanlarının oluşturulması ve gerektiğinde güncellenmesi.

Raporlama Sorumlusu

Türk Kızılay / Ankara

Yayın Tarihi: 28.12.2020

Genel Nitelikler

Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

Veri analizi, veri temizliği ve raporlama süreçleri hakkında en az 2 yıl deneyimli,

deneyimli, İleri istatistiki modellemelere ve nitel - nicel araştırma metotlarına hakim,

İyi derece MS Office bilgisine sahip,

İleri düzeyde Power BI, Tableau vb. araçlardan birini kullanabilen,

Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,

Etkin ve etkili iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Görev Tanımı

Mevcut verileri kullanarak verileri işlemek, sonuçları yorumlayarak raporlaştırmak,

Veri toplama, veri temizliği ve tutarsızlıklarının tespiti, veri görselleştirme ve veri analizi iş ve işlemlerini yapmak,

Analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak verinin alınması ve kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,

Veri toplama faaliyetleri ile ilgili standart operasyon prosedür dokümanlarını oluşturmak ve gerektiğinde güncellemek.

Çağrı Merkezi Operatörü (Ç102020)

Türk Kızılay / Gaziantep

Yayın Tarihi: 28.12.2020

Genel Nitelikler

Lisans mezunu,

Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim yetkinliği güçlü,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

Sabırlı ve gelişime açık,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

İş Tanımı

Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplamak,

Geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanında dönüş yapmak,

Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak,

Çağrı sonrası raporlama işlemlerini yapmak.

Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

Türk Kızılay / Ankara

Yayın Tarihi: 28.12.2020

Genel Nitelikler

Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,

profesyonel deneyim sahibi, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,

Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,

Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,

Etkin ve etkili iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Görev Tanımı