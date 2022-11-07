Türk Hava Yolları Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Türk Hava Yolları (THY) çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Türk Hava Yolları (THY) insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Türk Hava Yolları (THY), bin 100 pilot ve bin 500 kabin memuru olmak üzere personel alacak.

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları personel eksikliğini gidermek üzere yeni istihdam yapılacağını belirtti. Buna göre 2023 yılında Türk Hava Yolları bünyesine 2600 yeni personel alımı yapılacak. Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat açıklamasında, "Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız. Herkes resesyon bekliyor ama buna rağmen bizim performansımızın değişmeyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. BAŞVURU ŞARTLARI T.C. Vatandaşı olmak Askerlik ile ilişiği olmamak Lisans Mezunu olmak 160 cm ile 195 cm boyları arasında olmak, 30 yaşını tamamlamamış olmak, İngilizce dilinden puan almış olmak KABİN MEMURU İÇİN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR En az lise mezunu olmak 35 yaşından büyük olmamak Kadınlar için 160-180 cm arası Erkekler için 170-190 cm boyları arasında olmak Sağlık şartlarını sağlıyor olmak

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