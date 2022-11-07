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Türk Hava Yolları Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Türk Hava Yolları (THY) çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Türk Hava Yolları (THY) insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Türk Hava Yolları (THY), bin 100 pilot ve bin 500 kabin memuru olmak üzere personel alacak.

Türk Hava Yolları Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
07 Kasım 2022 Pazartesi 21:42

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları personel eksikliğini gidermek üzere yeni istihdam yapılacağını belirtti. Buna göre 2023 yılında Türk Hava Yolları bünyesine 2600 yeni personel alımı yapılacak.

Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat açıklamasında, "Pilot alımlarına başladık. 2000 kişi başvurdu, 700 pilot alacağız. 400 pilot gelecek. 1100 pilot seneye THY filosuna katılacak. 1500'e yakın kabin elemanı da alacağız. Herkes resesyon bekliyor ama buna rağmen bizim performansımızın değişmeyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak

Askerlik ile ilişiği olmamak

Lisans Mezunu olmak

160 cm ile 195 cm boyları arasında olmak,

30 yaşını tamamlamamış olmak, İngilizce dilinden puan almış olmak

KABİN MEMURU İÇİN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

En az lise mezunu olmak

35 yaşından büyük olmamak

Kadınlar için 160-180 cm arası

Erkekler için 170-190 cm boyları arasında olmak

Sağlık şartlarını sağlıyor olmak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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