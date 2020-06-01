TÜBİTAK yüksek maaşla çok sayıda personel alımı yapacak Bu Fırsat Kaçmaz

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); BİLGEM, Ulusal Metroloji Enstitüsü, SAGE birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alacak. TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR TÜBİTAK iş ilanları güncel 2020 TÜBİTAK iş başvurusu ve başvuru formu 2020

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuluştur.

İlk olarak 24 Temmuz 1963 tarihinde kurulan TUBİTAK, zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

YENİ PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK

TÜBİTAK; Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Metroloji Enstitüsü, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi bünyesinde Kocaeli'de istihdam edilecek 5 uzman/uzman yardımcısı için 22 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.sage.tubitak.gov.tr) müracaatta bulunulabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Ayrıca BİLGEM'e 8 memur, Ulusal Metroloji Enstitüsüne 2 teknisyen, TÜBİTAK Başkanlığına 1 aşçı alınacak.

SAGE bünyesinde görev yapmak üzere de teknisyen, memur, dağıtıcı, şoför ve usta alımı yapılacak.

Bu alımlar için de son başvuru tarihi 5 Haziran olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ile Türkiye İş Kurumunun web sayfasından gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

Öncelikle aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

TÜBİTAK Kayıt

Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

TÜBİTAK iş ilanları

Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak ilgili ilana kolaylıkla başvurabilirsiniz.